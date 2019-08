Hastorf

Nach einjähriger Vorbereitungszeit war die Spannung der Dorfbewohner in Hastorf auf dem Höhepunkt: Pünktlich um 11 Uhr ließ Bürgermeister Matthias Drese am Samstag einer Böllerkanone für den Startschuss zum 750-jährigen Jubiläum freien Lauf. Das Programm, sehr aufwendig und erlebnisreich gestaltet, beschäftigte den gesamten Ort. Alle Aktivitäten waren vom emotionalen Engagement der Dorfbewohner geprägt. Mehr als 1000 Gäste ließen sich auch von einigen Regentropfen die gute Laune nicht vermiesen.

Während des gesamten Tages herrschte auf der Festwiese des Dorfes buntes Treiben. Den Auftakt erlebten die Anwesenden mit Musik der „House Club Band“. Tänzerische Leckerbissen über den Tag verteilt boten die Linedancer aus Hanstorf sowie die 9- bis 12-jährigen Hip-Hop-Kids. Die aktive Teilnahme der Kinder war beim Kuhmelken, beim Kinderschminken und an der Kletterwand gefordert. „Ich bin mit meinen Eltern hier“, sagte der elfjährige Lennard Krieg, der fleißig die (unechten) Kühe melkte. „Wir kommen extra aus Rostock.“

Schminktipps, Trabi-Malerei und Feuerlöschen

Vor allem die Mädchen zogen das Vergnügen des Kinderschminkens vor. So zum Beispiel Laura und Emma Wechtle, neun und sechs Jahre jung. Sie suchten begeistert nach Schminktipps, die Jeanna Stankiewitz, 21 Jahre alt, perfekt für sie umsetzte. Währenddessen kletterte Alina Possehl, 11 Jahre, die Kletterwand hinauf, die von Matthias aus Rostock freiwillig beaufsichtigt wurde.

Von Hüpfburg bis Ponyreiten – es fehlte den Kleinen an nichts. Mit Akribie und Kreativität wurde das Bemalen eines Trabis für die jungen Teilnehmer ein Highlight des Festes. Neben den ganztägigen Aktivitäten fanden auch etliche Programmpunkte wie Brot backen im alten Backhaus sowie Stockbrot backen statt – eine Aktivität, die vor allem Kinder immer wieder begeisterte. Für sie wie für die Großen war es zudem spannend, die Freiwillige Feuerwehr Hanstorfs in Aktion zu erleben. Sie bot den Zuschauern die Möglichkeit, das vorgeführte Feuerlöschen selbst zu praktizieren.

Zur Galerie Mehr als 1000 Besucher feiern großes Dorf-Jubiläum in Hastorf

Die Freiwillige Feuerwehr gehört zu einem Dorf wie seine Historie. Diese wurde zum Anlass der Jubiläumsfeier ausführlich durch Friedhelm Schülke dargestellt. Der Chronist, ebenfalls dem Organisationsteam zugehörig , stellte fest: „Einige, die hier aufwuchsen, ihre Kindheit hier verbrachten und hier gemeinsam zur Schule gingen, trafen sich heute zu diesem Anlass wieder.“

Sozialministerin enthüllt Jubiläumsstein

Ein weiterer Höhepunkt als Ergänzung zur Historie war das Enthüllen des Jubiläumssteins mit neuer Gedenktafel durch Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD). „Ich freue mich, dass ich heute als Ehrenamtsministerin und Bürgerin des Nachbarortes dabei sein darf“, sagte Drese. „Alle in Hastorf sind sehr aktiv – man sieht, hier ist die Welt noch in Ordnung. Jung und alt feiern zusammen – so soll es sein.“

Dazu gab es einen Kuchenbasar mit vielen selbst gebackenen Kuchen der Dorfbewohner, einen Würstchenstand, Erbsensuppe aus der Feldküche sowie einen Getränkewagen. Der Honigverkauf an einem durch Hans Westendorf betriebenen Stand sorgte für eine süße Verführung. Er begeistere sich fürs Imkern, so der 17-Jährige – inspiriert durch einen angebotenen Schulkurs, den er am Gymnasium Bad Doberan belege. Ein Kunsthandwerkermarkt, Trödelmarkt sowie eine auf einem Nachbargelände präsentierte DDR-Fahrzeugausstellung sorgten für weitere Abwechselungen dieses Tages.

Das bunte Treiben der 750-Jahrfeier begann in Hastorf mit einem Schuss aus der Böllerkanone – und fand nach einem langen Abend mit viel Tanz und Musik seinen krönenden Abschluss mit einem großen Feuerwerk.

Von Anke Kisters