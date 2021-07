Bad Doberan

„Für einen Autor von Weltrang hat eine gute Tarnung als Heimatdichter zu gelten“, sagt der Schriftsteller Dr. Bernd Melzer gern von sich in Interviews. Dabei schickt der heute 79-Jährige, der für seinen humorvollen Blick auf das Leben und die Geschichte bekannt ist, manchmal voraus, dass Mecklenburg ja das Zentrum seiner Welt sei, oder wie er es jetzt gegenüber der OZ betont: „Das ist einfach eine Frage, wie man mit der Wertigkeit dieser Bände umgeht. Kein Mensch produziert noch drei Bücher in dieser Weise.“

Es geht um seine Romantrilogie „Närrische Zeiten“, in der der Wahlmecklenburger, der vor einiger Zeit gemeinsam mit seiner Frau, Dr. Gabriele Otto-Melzer, von Roggow nach Bad Doberan gezogen ist, einen der wichtigsten Abschnitte der neueren deutschen Geschichte als regionaler Zeitzeuge quasi „konserviert“ und dabei erklärtermaßen „auch auf das Widersinnige in unserer Gegenwart verweisen“ möchte.

Als Dreijähriger im verschütteten Luftschutzkeller überlebt

Auf den innerhalb von fünf Jahren insgesamt rund 2000 computergestützt erfassten Buchseiten werde nicht nur „von all jenen großen und kleinen Desillusionierungen, Irritationen, Gefährdungen und ,närrischen’ Zwängen“, denen die Menschen ausgesetzt sind, geschrieben, sondern auch von der Notwendigkeit, dass wir nicht mehr von Ängsten gehetzt, hoffnungslos leiden, sondern in Heiterkeit, Würde und Selbstachtung leben wollen“, wie Dr. Melzer dazu erklärt.

Und der Autor erwähnt an anderer Stelle, wo und wie er sich „instinktiv“ als überlebenswilliger Mensch programmierte, der sich und anderen halt Kraft und Hoffnung geben kann: Als nicht mal Dreijähriger musste er 1944 in einem verschütteten Chemnitzer Luftschutzkeller drei Tage lang die panischen Ängste der „mit uns begrabenen Schutzsuchenden“ beobachten, bevor er „Licht am Ende des Tunnels“ erblicken konnte: „die Feuer der brennenden Stadt.“

270 Personen erleben die regionale Nachwendegeschichte

Die drei Romanbände – erschienen im Autorenverlag Bad Doberan – sollen die Jahre von 1989 bis 2012 umfassen und spielen in der fiktiven Kleinstadt Sprossow, in der der Wahlmecklenburger alles das passieren lässt, was er unter anderem den Gemeinden Kühlungsborn, Neubukow und Kröpelin nicht im einzelnen zumuten wollte, wie er schmunzelnd erläutert. Dafür gibt es zahlreiche Anspielungen, wie Karneval, Heinrich-Schliemann-Vortrag im „Historischen Verein“, Umgehungsstraße oder eine „Hei möt gahn!“(Er muss gehen)-Kampagne.

Rund 270 Personen wirken in diesen Storys mit, die nicht als Jammer-, sondern vor allem als „Neuverwurzelungsgeschichten“ daherkommen, wie es Bernd Melzer ausdrückt: „Nicht nur zum Schmunzeln.“

Dabei bringt der erzählende Wanderführer Rudolf Gottschalk in den drei Bänden reale Persönlichkeiten mit entsprechenden Zitaten in solchen Charakteren unter, wie den Sprücheklopfer Hünemörder, Herrn Mielke, der immer über alles Bescheid weiß, Unternehmer Flippi, Quartalssäufer Bottgenhagen, Wehrführer Johannes, Ex-Marinetaucher Tiefensee, den Männerballett-Tänzer Paul, den Verleger Rainer oder Klünow-Kurier-Chefredakteur Unverricht.

Dissertation zu Christa Wolfs politischer Position

„Ich urteile nicht, sondern ich versuche, die Menschen und die Dinge selbst sprechen zu lassen“, betont der Literat, der einst nach seinem Studium der Geschichte und Literatur in seiner Dissertation Christa Wolfs Position zur Wolf-Biermann-Ausbürgerung aus der DDR verteidigte, wie er es rückblickend erklärt – Ausbürgerung gehe gar nicht.

Obwohl er Aussicht auf eine Professur gehabt haben soll, kündigte Dr. Melzer dann während der politischen Wende an der Universität Jena und nahm anschließend an mehreren Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen teil: Schaffung einer europäischen Künstlerbegegnungsstätte, inklusive Verhandlungen mit der Treuhand, mit Unternehmen und der Ergründung des Förderdschungels, zudem Dokumentar im Rundfunk-Archiv, Lehrer für Spätaussiedler und Sozialarbeiter. „Ich sage immer, das war noch mal meine Schule – eine Lebensschule sozusagen.“

Aus der Narrenzeit zur Wende „Früher hatte ja so jedes Jahr die fünfte Jahreszeit, die Narrenzeit, begonnen. Die Mitglieder des Karnevalvereins, die sich vor dem Rathaus versammelt hatten, riefen dann immer um elf Uhr elf: „Bürgermeister komm raus!“ ... Aber diesmal war es anders ... Ich fand es ziemlich ungerecht, als einige zu skandieren anfingen: „Brüdigam, komm raus, du Sau!“ Jeder der Anwesenden wusste, dass sich der Bürgermeister Brüdigam seit seiner Wahl vor zwei Jahren wirklich nach seinen Möglichkeiten für unsere Kleinstadt engagiert hatte. Er war vielleicht manchmal eine Schlafmütze, aber im Grunde seines Herzens ein wohlmeinender Mensch und auf keinen Fall eine ,Sau’. Schließlich kam er, ziemlich klein und blass, aus seinem Rathaus heraus, kletterte auf die Tribüne und versuchte, sich Gehör zu verschaffen ... „Wir sind nicht mehr deine lieben Bürger“, rief einer von unten. Ein anderer ergänzte: „Erzähl deinen Scheiß woanders!“ Und ein dritter pfiff und schrie: „Abtreten!“ Als der Bürgermeister, der letzteren Weisung entsprechend, die Tribüne verlassen wollte, rief wieder ein anderer, er solle sich nicht aus seiner Verantwortung stehlen und Rede und Antwort stehen.“(Auszug aus „Närrische Zeiten – Wo de Hund begraven is“)

Auch wenn er dafür kein Tagebuch geführt hätte und vieles aus dem Gedächtnis schrieb, zu manchem öffentlichen Vorgang griff er auf einzelne Notizen zurück oder holte im Nachhinein Erkundigungen ein. Wie Dr. Gabriele Otto-Melzer noch verrät, sei ihr Mann manchmal durchaus drauf und dran gewesen, alles wieder zu löschen: „Da habe ich aber aufgepasst.“

Dass die Romane mit dem Band III (Untertitel: „Oewer süss is allens in bester Ordnung“) im Jahr 2012 endet, hat einen außergewöhnlichen Grund: „Ursprünglich wollte ich bis zur Gegenwart schreiben, doch dann kam ich über ein Buch auf die Zeitrechnung der Maya und die hatten für den Dezember 2012 das Ende einer ganz großen Zeitepoche vorhergesagt. Damit hatte ich einen Schluss und kann sehen, was jetzt kommt.“

Nicht mehr närrisch, aber lustig soll es sein

Das Leben geht also weiter und auch Dr. Bernd Melzer hegt neue Pläne. Der Rostocker Verein „Pro Arte“, dem er vorsitzt, bereitet ein Projekt für die Buga 2025 in Rostock vor, das Antworten auf Ernährungsfragen der Zukunft geben soll. Auch dafür soll lateinamerikanische Geschichte eine Quelle sein. Einen vierten Band „Närrische Zeiten“ soll es zwar nicht geben, aber der Autor, der am 31. August seinen 80. Geburtstag begeht, sagt: „Ich werde noch was Neues machen – aber nicht mehr närrisch, aber lustig ja – ich muss mal sehen.“

Von Thomas Hoppe