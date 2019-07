Kühlungsborn

Der Dragon Grand Prix ist am Wochenende in Kühlungsborn zu Ende gegangen. An drei von vier Segeltagen konnten sechs Wettfahrten gesegelt werden. Bei durchweg kräftigem Wind setzte sich letztlich das russische Team um Steuermann Dmitry Samokhin auf der „Rocknrolla“ als Sieger durch. Bis zum vorletzten Tag wurde das Feld von dem zweitplatzierten japanischen Drachen mit dem Steuermann Peter Gilmour angeführt. Den dritten Platz in der Endwertung belegte der Niederländer Pieter Heerema mit seinem Team. Der beste „Amateur“-Segler in dem Teilnehmerfeld war Philip Dohse auf Platz 11 in der Gesamtwertung. Am Wettbewerb nahmen insgesamt Boote aus 11 Nationen und Segler aus 17 Nationen teil.

Die Wettfahrttage waren für die Segler anstrengend. „Nicht der kräftige Wind war das Problem. Es war vor allem die steile Welle, die Schwierigkeiten bereitet hat“, sagt Wettfahrtleiter Andreas Schorr aus Berlin.

Segler aus 16 Nationen starten in Kühlungsborn

Drachen segeln vor Kühlungsborn

Cora Meyer