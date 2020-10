Ahlbeck

Blutige Nasen, Knochenbrüche oder lebensbedrohliche Situationen – wenn Sebastian Antczak und seine Kollegen vom Rettungsdienst gerufen werden, wissen sie nie, was sie am Einsatzort erwartet.

Der Arbeitstag am 3. Oktober ist in Mellenthin vergleichsweise ruhig. Antczak freut sich auf den Feierabend. Handball ist angesagt. Mit den Jungs vom HSV Insel Usedom steht die Saison-Heimpremiere an. Und dann auch noch das Derby gegen den Doberaner SV. Der 31 Jahre alte Torhüter liebt den Sport. Beim Handball kann er den Alltagsstress abschütteln.

Anzeige

Er rettet Leben: Sebastian Antczak () vom HSV Insel Usedom in Aktion. Quelle: Andreas Dumke

Doberaner Spieler erlitt Krampfanfall

Die 38. Minute läuft. Antczak soll eingewechselt werden, als er den Aufruf des Hallensprechers hört. „Wir brauchen einen Arzt!“ Adrenalin schießt durch den Körper des 1,89 Meter großen Schlussmannes. Antczak läuft in Richtung Tribüne. Er vermutet einen Notfall unter den Zuschauern. Doch die Fans deuten in Richtung Doberaner Bank. Dort liegt Alexander Stöwsand. Der Spieler hat einen Krampfanfall erlitten und dabei seine Zunge verschluckt. Er ist blau angelaufen. Sein Körper zuckt – wie bei einem epileptischen Anfall.

Sebastian Antczak Quelle: Pühler

Sebastian Antczak und Christian Meißner, Physiotherapeut der Gäste, reagieren sofort. Es gelingt ihnen, die Atemwege des Verunglückten frei zu bekommen. Die Lebensgefahr ist gebannt. „Man hat einfach funktioniert“, meint Antczak, der seit 2013 als Retter für die DRK-Wache Heringsdorf im Einsatz ist.

Beherzter Einsatz der Retter

Ob Spieler, Zuschauer oder Schiedsrichter – alle haben sich vorbildlich verhalten, lobt der Schlussmann. Auch Nico Heidenreich, Geschäftsführer der Insulaner, reagiert umsichtig. Er lässt einen Sichtschutz erstellen, damit Sensationslustige keine Chance haben. „Niemand hat gegafft, alle haben Hilfe angeboten. Ein Rad hat ins andere gegriffen“, berichtet Antczak. „Das war ein Riesenzeichen der Solidarität. Da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke.“

Stehende Ovationen für Helfer

Tief unter die Haut geht auch, als das Publikum Stöwsand und die Helfer mit stehenden Ovationen verabschiedet. Die Trainer beider Teams einigen sich darauf, die Partie nicht wieder anpfeifen zu lassen. Als möglicher Nachholtermin ist der 19. Dezember im Gespräch.

„In so einem Moment sind die Punkte scheißegal“, meint Antczak. Während der Verunglückte auf dem Weg in die Greifswalder Uniklinik ist, suchen Spieler beider Teams bei einem gemeinsamen Bierchen das Gespräch.

Mittendrin: Sebastian Antczak (Nr. 89), Torhüter des HSV Insel Usedom. Quelle: Andreas Dumke

Zum Glück ist alles gute gegangen

„Wenn so etwas auf der Straße passiert und man den Menschen nicht kennt, hängt man die Jacke weg und startet in den Feierabend“, erzählt Antczak. Doch dieser Einsatz ist anders, die Anspannung ungleich größer. Stöwsand ist Spieler – und Sport verbindet. Was wäre passiert, wenn der Physiotherapeut nicht so toll unterstützt hätte? Oder wenn die Kollegen vom Rettungsdienst nicht so schnell vor Ort gewesen wären? Das sind Fragen, die den Torhüter beschäftigen. Die wichtigste Antwort: „Gott sei dank hab’ ich das gelernt.“

Usedomer Handballer arbeitet beim Rettungsdienst

Am Tag nach dem Unfall steht sein Handy nicht still. Sebastian Antczak bleibt kaum Zeit, um die eingehenden Anrufe, Glückwünsche und Danksagungen entgegenzunehmen. Er hat 24-Stunden-Dienst.

„Ich hätte niemals gedacht, dass das derart Wellen schlägt“, meint der gebürtige Hamburger. „Für uns im Rettungsdienst ist es immer ein wenig unangenehm, in diese Heldenrolle gestellt zu werden, weil wir das ja täglich machen.“

Wie Polizisten oder Feuerwehrleute muss auch Antczak immer wieder die Erfahrung machen, dass die Empathie bei den Menschen schwindet. „Das spiegelt sich nicht in direkter Aggressivität wider, sondern darin, dass die Leute Kompetenzen infrage stellen.“

Patient erholt sich noch in der Klinik

Zu Unrecht, wie der Abend des 3. Oktober zeigt. Dank Sebastian Antczak und Christian Meißner geht es Alexander Stöwsand längst wieder besser. Dennoch weilt er noch in der Klinik. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. „Er kann sich nicht mehr an die dramatischen Minuten erinnern“, berichtet DSV-Manager Hartmut Polzin nach einem Telefonat mit dem Zwei-Meter-Mann. Auch Sebastian Antczak hat mit dem Verunglückten bereits gesprochen. „Er hat mich gefragt, was ich haben will“, berichtet Antczak. Die Antwort des Retters: „Wir stoßen beim nächsten Mal mit einem Bierchen an – egal, wie das Spiel ausgeht.“

Von Stefan Ehlers und Burkhard Ehlers