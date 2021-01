„Traumschiff“ darf nicht ablegen, war am Montag in mehreren Medien zu lesen. Coronabedingt bleibt das Schiff im Hafen. Doch was heißt das für die Dreharbeiten der Erfolgs-Serien „Traumschiff“ und „Kreuzfahrt ins Glück“. Dreht das Filmteam wie 2020 wieder an der Ostsee?