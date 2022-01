Bad Doberan

Seit Montag ist nicht nur das neue Jahr so richtig in Fahrt gekommen, sondern auch der Unterricht in den Schulen des Landes. Dazu gab es einen neuen Beschluss der Landesregierung und Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) zum sogenannten Drei-Phasen-Modell. Die Schulen können nun selbstbestimmt auf die aktuelle Corona-Lage reagieren. Neu ist unter anderem, dass statt zwei Mal die Woche, nun drei Mal getestet wird.

„Die Tests sind gar kein Problem“, sagte Ava Malchow. Die 15-Jährige ist Schülerin am Friderico-Francisceum-Gymnasium in Bad Doberan. Sie macht die Tests, die immer montags, mittwochs und freitags anstehen, meistens zu Hause und bringt dann einen Zettel mit in die Schule.

Es sei ein deutlich erhöhter Aufwand, schätzte Christian Beyer, Schulleiter der Regionalen Schule „Buchenberg“ in Bad Doberan ein. „Wir bekommen die Tests in Fünferpackungen geliefert und müssen diese nun gut aufteilen“, erläuterte Beyer. Das sei durch die mehrfache Testung schwieriger geworden. Dennoch ist er überzeugt, dass sich der Alltag einspielen wird. Weitere Probleme, die nicht schon vorher bekannt waren, gebe es im Schulablauf aber nicht.

Keine Probleme in der Region aufgetreten

„Es fehlen mal Zettel und die Kinder müssen wieder nach Hause oder so. Aber diese Probleme haben wir jeden Tag – mal mehr, mal weniger. Das ist normal“, sagte Beyer. Es seien in den jetzigen Anordnungen allerdings noch Fragen offen. Beispielsweise sei nicht klar, wie oft Geimpfte und Genesene getestet werden müssen. „Da sind wir aber nicht die einzige Schule, die noch Fragen hat. Wir haben bereits um Klärung gebeten“, sagte Beyer.

Christian Beyer, Schulleiter der Regionalen Schule „Buchenberg“ in Bad Doberan. Quelle: Thomas Hoppe

Auch an dem Friderico-Francisceum-Gymnasium in der Münsterstadt sind keine nennenswerten Probleme aufgetreten. „Die Woche lief wie sonst auch“, sagte Schulleiterin Birgit Hacker. Alle an der Schule seien inzwischen eingespielt. Wenngleich auch sie darauf hinwies, dass die dreifache Testung natürlich ein höherer Aufwand sei, bei dem es aber zu keinerlei Problemen an ihrer Schule kam.

Birgit Hacker, Schulleiterin des Friderico-Francisceum-Gymnasiums Bad Doberan Quelle: Anja Levien

An der Grundschule in Kröpelin verlief die erste Wochen ebenfalls reibungslos. „Wir hoffen, dass es so bleibt“, sagte Heike Schoof, Sekretärin der Grundschule „Am Mühlenberg“ in Kröpelin.

Dass die neuen Regeln für keine Störungen im Schulalltag sorgten, bestätige auch Kathrin Wagner, Schulleiterin der Regionalen Schule „Heinrich Schliemann“ in Neubukow. „Alle Tests sind pünktlich angekommen. Und die Kinder sind das Testen inzwischen gewöhnt“, sagte Wagner. Noch befinde sich die Schule auch in der Phase eins des neuen Modells und alle Vorgänge verlaufen so normal es geht.

Schulen sollen eigenständiger handeln können

„Alles super. Es gab keine Probleme. Die Eltern waren alle vorbildlich“, kommentierte Jenny Baumann, Schulleiterin der Fritz-Reuter-Grundschule im Ostseebad Kühlungsborn, die Lage kurz.

Am 3. Januar informierte Bildungsministerin Simone Oldenburg in einem Schreiben an alle Schulleitungen über das geltende Drei-Phasen-Modell. Es solle den Schulen mehr Freiheiten in den eigenen Entscheidungen geben, wie der Unterricht gewährleistet werden kann. Ziel sei weiterhin, den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten. Die Organisation und Ausgestaltung des Unterrichts finde in eigener Verantwortung und in Abhängigkeit des verfügbaren Personals der Schule statt.

„Wir haben bisher von keinen Problemen gehört“, erklärte auch Annett Meinke, Pressesprecherin des Bildungsministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Dennoch gehe das Ministerium derzeit davon aus, dass sich die Infektionslage und damit auch die Möglichkeiten an den Schulen, den Unterricht aufrechtzuerhalten, verschlechtern werden und über kurz oder lang die weiteren Phasen des neuen Modells angewandt werden müssen.

Derzeit seien noch alle Schulen in der Phase eins, die im Grunde nicht von den vorherigen Regeln abweicht, abgesehen von dem zusätzlichen Test einmal pro Woche. In der zweiten Phase sieht das Modell im Blick auf das verfügbare Personal einen Wechselunterricht ab der Jahrgangsstufe sieben vor. Die Schülerinnen und Schüler sollen dann demnach in einem A/B-Tages-/Wochenrhythmus beschult werden. Dabei empfiehlt das Bildungsministerium einen wöchentlichen Wechsel der Klassen. An den Präsenztagen würden die Schüler Hausaufgaben erhalten, welche in den darauffolgenden Tagen zu Hause erledigt werden.

In der Phase drei, die voraussetzt, dass es kaum Personal gibt, gilt ab der Jahrgangsstufe sieben Distanzunterricht. Eine Notbetreuung soll gewährleistet werden, ebenso wie der Präsenzunterricht der Stufen eins bis sechs und der Abschlussklassen.

Von Lisa Walter