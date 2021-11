Drei Einsätze für Freiwillige Feuerwehr in Bad Doberan am Donnerstag

Bad Doberan

Zu drei Einsätzen an einem Nachmittag ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Doberan am Donnerstag ausgerückt. Gegen halb drei wurden die Kameraden in den Stülower Weg zu einer Ölbeseitigung gerufen. Im Kurvenbereich stellten sie eine Verunreinigung fest, die mittels Granulat abgestumpft wurde, informiert die Feuerwehr.

Gegen 16.45 Uhr heulte dann die Sirene in der Münsterstadt. Wie Wehrführer Olaf Schulz informiert, wurde die Feuerwehr wegen eines Küchenbrandes in Hohen Luckow alarmiert, auf der Anfahrt wurde der Einsatz aber abgebrochen, da sie in Hohen Luckow nicht mehr benötigt wurden. Kurze Zeit später mussten die Feuerwehrleute in die Wossidlostraße nach Bad Doberan. Hier hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst.

Von Anja Levien