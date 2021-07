Rostock/Bad Doberan/Wismar

Gott braucht Geld. Oder, besser gesagt: „Seine“ Kirche braucht Geld – und bittet deshalb Besucher in Rostocks größtem Gotteshaus ab sofort zur Kasse. Wer die Marienkirche besichtigen will, muss seit Monatsanfang bezahlen – oder seine Jahreskarte für das Gotteshaus vorlegen. „Wir brauchen die Einnahmen, um die enormen laufenden Kosten für die Kirche zu decken“, sagt Innenstadt-Pastorin Elisabeth Lange. Mit Spenden allein sei das nicht mehr möglich.

Was anderenorts schon seit Jahren üblich ist, sorgt in der Hansestadt nun für mächtig Wirbel. Zum Beispiel bei den Gästeführern in der Stadt. Denn auch die zahlen ab sofort zahlen, wenn sie Reisegruppen St. Marien zeigen wollen.

Teures Gotteshauses

Mehr als 100 000 Euro kostet allein der Unterhalt der Marienkirche pro Jahr, sagt Küster Anselm Pell. Allein für die Reinigung muss die Kirchengemeinde rund 14 000 Euro aufbringen. „Und dabei setzen wir dafür schon so oft es geht Ehrenamtler, Freiwilligendienstler und Praktikanten ein“, ergänzt Pastorin Lange.

Marienkirche auf dem Rostocker Ziegenmarkt Quelle: Ove Arscholl

Rund 50 000 Euro gibt die Kirche für das Personal aus. Denn wann immer St. Marien offen ist, muss auch jemand dort sein – und aufpassen. Strom, Wasser, Gebühren, Verbrauchsmaterial machen weitere 38 000 Euro aus. „Die Innenstadt-Gemeinde hat rund 3900 Mitglieder. Selbst mit deren Steuereinnahmen sind die drei großen Kirchen – St. Marien, St. Petri und St. Nikolai – nicht zu finanzieren“, so Lange.

Mehr Besucher, wenig Spenden

Jahrelang habe die Gemeinde auf „Freiwilligkeit“ gesetzt, sagt auch Karl-Bernhardin Kropf, Kantor der Innenstadt-Kirchen. Heißt: Es gab einen Spendentopf, jeder Besucher wurde um zwei Euro gebeten. Bei 200 000 Gästen pro Jahr in St. Marien wären das locker mehr als eine halbe Million Euro gewesen. Genügend Mittel, um Fixkosten und auch Investitionen in den Erhalt des Bauwerks zu decken. „Doch nur ein kleiner Teil hat gespendet.“

Kropf: „Es ging hier 2019 zu wie auf einem Hauptbahnhof – auch aufgrund des wachsenden Kreuzfahrttourismus.“ Natürlich sei die Kirche „nicht nur“ ein Gotteshaus, ein Ort für Andachten. „Das war sie auch nie. Sie war immer ein Multifunktionsbau. Heute ist sie Kirche, Sehenswürdigkeit, Museum. Und in einem Museum zahlen Sie auch Eintritt.“

Jahreskarte für die Gemeinde

Nun müssen alle Besucher zahlen. Erwachsene drei Euro, ermäßigt zwei Euro. Besucher bekommen dafür ein Faltblatt mit Lageplan und den wichtigsten Infos. Gemeindemitglieder erhalten auf Wunsch eine kostenlose Jahreskarte, alle anderen können für zwölf Euro eine Jahreskarte erwerben. Zu Andachten ist der Eintritt weiterhin frei.

Kantor Karl-Bernhardin Kropf sitzt vor der teilweise eingerüsteten Orgel in der Rostocker Marienkirche. Quelle: Ove Arscholl

„Das Geld reicht aber noch nicht, um das kulturelle Erbe dauerhaft zu erhalten“, betont Kropf. Eine mögliche Bewerbung der Astronomischen Uhr für den Unesco-Welterbe-Titel wird wieder aktuell, die Orgel soll aufwändig saniert werden. Die Epitaphien – die alten Grabinschriften – sollen restauriert werden.

„Seit 1992 haben wir im Schnitt 150 000 Euro pro Jahr in den Erhalt investiert. Der größte Teil des Geld stammte von der öffentlichen Hand oder Stiftungen. Die Kirche ist ein Faß ohne Boden“, sagt Pastorin Lange. Und so reich wie es oft behauptet wird, sei die Kirche nicht. Jedenfalls nicht die evangelische Kirche, schon gar nicht in den neuen Bundesländern. Sie träumt von einem Modell wie in Bayern: Dort zahlt der Freistaat für den Erhalt der herausragendsten Gotteshäuser, für den Regensburger Dom etwa.

Gästeführer sind sauer

Dass die Kirche nun Eintritt verlangt – das stößt aber nicht überall auf Verständnis. Zum Beispiel nicht bei Rostocks Gästeführern. Mehr als eine Million Gäste hätten die Mitglieder des Rostocker Stadtführervereins seit der Wende durch St. Marien geführt, allein 2017 brachten die Kenner der Hansestadt der Kirche 40 000 Gäste. Jahrelang war die Zusammenarbeit zwischen Fremdenführern und Kirche partnerschaftlich. Doch nun sollen auch die Fremdenführer bezahlen, wenn sie in die Kirche kommen – immerhin zehn Euro pro Jahr.

„Das Klima zwischen Vereinsmitgliedern und der neuen Pastorin und dem Küster ist angespannt, besser gesagt schlecht“, sagt Gästeführer Klaus Armbröster. Jahrelang hätten die Fremdenführer die Spenden von ihren Gästen eingesammelt. „Und das ist nun der Dank.“ Es gehe ihm nicht um das Geld, sondern um die fehlende Wertschätzung und Zusammenarbeit. Seit vier Monaten warte er auf eine Antwort der Kirche, ob die neue „Bezahlpflicht“ für die Gästeführer nicht doch aufgehoben werden sollte.

Die Astronomische Uhr zum Mitnehmen: Küster Anselm Pell steht im Verkaufsraum der Rostocker Marienkirche. Hier gibt es Postkarten und andere kleine Andenken zu kaufen. Quelle: Ove Arscholl

Von Seiten der Gemeinde heißt es dazu: „Wir wollen einen engen Draht zum Verein, zu den Experten. Aber ohne uns könnten sie ihre Arbeit nicht machen – weil St. Marien und die Astronomische Uhr die Hauptattraktion jeder Führung durch Rostock sind“, sagt Küster Pell.

Das Münster kostet schon seit 100 Jahren

Eintritt für eine Kirche zu verlangen – in Mecklenburg sind die Rostocker damit aber längst nicht die Ersten: Um das Bad Doberaner Münster von innen sehen zu dürfen, ist schon seit mehr als 100 Jahren ein „Besichtigungsentgelt“ fällig, erzählt der dortige Pastor Albrecht Jax. „Das wurde eingeführt, um den Erhalt des Münsters zu gewährleisten – insbesondere der Grablege des mecklenburgischen Fürstenhauses.“

Das Bad Doberaner Münster verlangt schon seit mehr als 100 Jahren Eintritt - unter anderem für den Erhalt des Welterbe-verdächtigen Bauwerks. Quelle: Andreas Meyer

Um die 150 000 Besucher schauen sich in „normalen“ Jahren die alte Klosterkirche der Zisterzienser Mönche an, die allermeisten zahlen auch die drei Euro Eintritt. „Von dem Geld denken wir die Fixkosten“, so Jax. Münsterverwaltung, Mitarbeiter an den Kassen, geschulte Kirchen-Führer, Küsterei, Reinigung, Strom.

Rund 300 000 Euro pro Jahr sollten nach Abzug dieser Ausgaben übrig bleiben. „Die brauchen wir als Eigenanteil, um Fördermittel für Sanierung und Erhaltung einzuwerben“, sagt Jax. In den kommenden Jahren müssen beispielsweise die Kappen der Gewölbe saniert werden. Dort bilden sich Risse.

Wismar will offene Kirchen für alle

Ganz anders sieht es in Wismar aus: Dass die Rostocker Gemeinde Eintritt nehmen will – dafür haben auch die Christen in in der anderen großen Hansestadt in Mecklenburg Verständnis. Aber: „Wir nehmen keinen Eintritt. Das entspricht nicht unserer Philosophie“, sagt Bruni Romer, Gemeindesekretärin in Heiligen Geist.

Auch in St. Marien und St. Georgen, in St. Nikolai und der Heiligen-Geist-Kirche werden Gäste um Spenden gebeten, es gibt einen Opferstock. „Wir wollen die Kirchen jedoch offen für alle halten. Ohne Bedingungen“, so Romer. Es gehe dabei auch um das Selbstverständnis: Natürlichen die Kirchen in der Welterbe-Stadt auch eine Sehenswürdigkeit, eine Attraktion für Touristen. Gerade im Sommer. „Primär sind sie aber ein Ort der Spiritualität.“ Dass Rostock das Geld braucht, können die Wismaraner aber nachvollziehen: „Ohne Mittel Dritter geht auch bei uns nicht viel.“

Von Andreas Meyer