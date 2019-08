Straßen, Treppen und Brücken sind durch den Starkregen und seine Folgen am 31. Juli in Bad Doberan beschädigt worden. Die stadteigene Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft (Wig) soll 150 000 Euro für die Behebung der Schäden an die Stadt abführen. Die Stadtvertreter müssen dem noch zustimmen.