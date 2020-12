Drei Stunden Dunkelheit: Warum in Bad Doberan der Strom ausfiel

Bad Doberan

In Bad Doberan und Umgebung ist am frühen Dienstagmorgen der Strom ausgefallen. „Wir hatten zwischen 4.17 Uhr bis etwa 7.15 Uhr eine Störung im 20 000-Volt-Kabelnetz“, bestätigt Michael Elsholtz, Sprecher beim Energiedienstleister E.dis AG. „Die Störung liegt in Richtung Conventer Niederung – wir sind gegenwärtig mit Kabelmesstechnik vor Ort, um die genaue Stelle einzugrenzen.“

Denn die Kabel lägen unter der Erde, so Elsholtz: „Da kann man die konkrete Ursache erst sehen, wenn der Boden aufgeschachtet ist.“ Für die Kunden am Netz hätten diese Arbeiten keine weiteren Auswirkungen: „Durch Umschaltungen ist die komplette Versorgung abgesichert.“

Von Lennart Plottke