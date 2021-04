Drei Tage die Woche geöffnet: Rerik hat jetzt ein Schnelltestzentrum

Rerik

Die Kösterschün in Rerik wird ab sofort drei Mal die Woche zum Testzentrum. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Ortsgruppe Hammelburg, führt mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern die Corona-Schnelltests durch. Die Reriker sind dankbar für das Angebot. Bisher mussten sie Wege nach Neubukow, Kröpelin oder Bad Doberan auf sich nehmen, um einen Negativ-Nachweis für Frisör, Fußpflege und Co. zu erhalten.

„Ich finde das richtig gut. Jetzt haben wir nicht mehr so lange Wege“, sagt Petra Frohwein, die im Wartebereich in der Kösterschün, Dünenstraße 4a, auf ihr Testergebnis wartet. „Es ist toll, dass sich Leute gefunden haben, die das machen“, ergänzt Uwe Hensel. Kurios: Der Mitinitiator kommt aus Bayern. Doch Patrick Sinzinger ist eng mit dem Ostseebad verbunden. Der 46-Jährige ist seit 20 Jahren in der Wasserrettung aktiv und sichert in der Saison den Strand von Rerik ab. Zahlreiche Reriker, die ebenfalls im Sommer auf den Wachtürmen sind, sind Mitglied der DLRG-Ortsgruppe Hammelburg.

So auch Joshua Weißenberg, Lennart Keller und Ben Never. Die Schüler waren nach Weihnachten nach Hammelburg gefahren, um dort in einem DLRG-Schnelltestzentrum zu lernen, wie die Schnelltests gemacht werden. „Wir wollen was für die Gemeinschaft tun“, sagt Joshua Weißenberg. „Wir wollen helfen, gegen die Pandemie vorzugehen“, ergänzt Lennart Keller. Die beiden 18-Jährigen haben keine Berührungsängste, wenn es darum geht, den Abstrich aus Nase- oder Rachenraum zu nehmen. „In der Sanitäterausbildung haben wir gelernt damit umzugehen, dicht am Menschen zu sein.“

Joshua Weißenberg (v.l.), Lennart Keller und Ben Never engagieren sich ehrenamtlich im Schnelltestzentrum in Rerik. Die Schüler waren in Hammelburg und haben sich dort schulen lassen. Sie sind dort Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe, die im Sommer den Wasserrettungsdienst in Rerik sicherstellt. Quelle: Anja Levien

Für Patrick Sinzinger war schnell klar, dass er hilft, in Rerik ein Testzentrum aufzubauen. Für drei Tage ist der Berufssoldat und Rettungssanitäter an die Küste gekommen, um die ehrenamtlichen Helfer zu schulen.

Edelgard Feiler ist eine der ersten, die sich am Mittwoch testen lässt. Sie hat die Einwilligung unterschrieben und sich mit Name, Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum angemeldet. Diese Daten werden bei einem positiven Testergebnis an das Gesundheitsamt weitergegeben. Für die 76-Jährige ist es der erste Schnelltest. Sie setzt sich auf den Stuhl vor David Krutikor. Der 18-Jährige in Schutzanzug mit Maske, Visier und Schutzhandschuhen nimmt den Abstrich aus dem Rachenraum. „Es ist toll, dass man sich in Rerik testen lassen kann“, sagt Edelgard Feiler, als sie auf das Ergebnis wartet.

Montags, mittwochs und freitags ist das Testzentrum von 8 bis 11 Uhr und von 17 bis 20 Uhr geöffnet. „Wir sind da nicht festgelegt. Wir gucken, wie das angenommen wird“, sagt Susann Never. An die 22 Helfer haben sich schon gemeldet, weitere haben schon Interesse bekundet. Die Schnelltests stellt der Landkreis Rostock, die Stadt Rerik die Räumlichkeiten. Für einen Schnelltest wird kein Termin benötigt. Wer möchte, kann sich aber online unter https://rerik.dlrg.testq.io/ einen holen. Das Testergebnis kann nach Online-Anmeldung auch per Mail oder SMS verschickt werden.

Von Anja Levien