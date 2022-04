Drei neue Amtsleiter im Landkreis Rostock

Drei neue Amtsleiter haben ihre Arbeit in der Kreisverwaltung des Landkreises Rostock aufgenommen. Unter anderem ist das Amt für Jugend und Familie unter neuer Führung. Eine Position ist noch nicht besetzt worden.

Landrat Sebastian Constien (M) hat Dierk Schröder (r.) in die Altersteilzeit verabschiedet. Er hat die Leitung des Amtes für Straßenbau und Verkehr am 1. April an Silvia Pohl übergeben. Quelle: Landkreis Rostock