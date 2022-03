Drei regionale Umweltgruppen unter die grüne Lupe genommen

Bad Doberan

Klima ist ein brisantes Thema, der Weltklimarat stellte kürzlich den zweiten Teil seines sechsten Sachstandsberichts zu den Folgen des Klimawandels für Mensch und Natur vor. Handlungen seien zwingend erforderlich, denn die Temperatur sei bereits um 1,1 Grad Celsius gestiegen. Fahrrad statt Auto, Bahn statt Flugzeug – schon solche Aktionen könnten helfen, das Klima zu verbessern. Drei Umweltgruppen aus Bad Doberan und dem Ostseebad Nienhagen befassen sich intensiv mit dem Thema. Sie sind die Klimaschützer vor Ort.

Das Klimanetz Bad Doberan arbeitet mit der Stadt und anderen zusammen. Einwohner werden über Aktionen informiert. Quelle: Sabine Hügelland

Klimanetz setzt auf Miteinander

Das Klimanetz Bad Doberan, gegründet 2020, arbeitet mit lokalen Vereinen, Bürgern und der Stadt zusammen. Das Ziel unter anderem: mehr natürliche Stadtflächen, mehr Lebensqualität durch umweltfreundlicheres Verhalten. Im vergangenem Jahr beschlossen die 13 aktiven Mitglieder, daraus einen Verein zu machen, um mehr Handlungsspielraum zu erhalten.

„Uns ist es sehr wichtig, die Menschen auf einer Ebene anzusprechen. Nicht von oben herab. Wir wollen niemandem etwas aufzwingen“, sagt der Vorsitzende Dr. Dirk Hollmann. „Informationen geben wir weiter, sodass jeder zu Hause etwas aktiv für den Klimaschutz machen kann. Ansprechpartner für erneuerbare Energien und anderes werden vermittelt. Kommunen, Vereine und Interessierte bringen wir zusammen.“

Saatgutaktion bei „Schwester Sylke“

Des Weiteren steht das Klimanetz für Aktionen wie die Saatgutbox im Reformhaus „Schwester Sylke“ in der Mollistraße 17. „Dort kann sich jetzt jeder kostenfrei Saat-Tüten mitnehmen und sie im Garten oder Balkon aussäen“, lässt Hollmann wissen. „Es sind unsere Aktionswochen Saatgut. Es geht darum, alte Pflanzensorten und keine einmaligen Wegwerf-Hybridsorten anzubauen.“

Die dreiwöchige Aktion wird so gut angenommen, dass bereits für Nachschub gesorgt werden musste. Es lohne sich auf jeden Fall, dies zu nutzen, um für die Umwelt und sich selbst etwas Gutes zu tun.

Ab Mitte März können Interessierte in der Volkshochschule Bad Doberan vonseiten des Klimanetzes in Kooperation mit anderen am „Klimafit“-Kurs teilnehmen. Klimatolerante Bäume werden im April gepflanzt.

Aktionstag mit Kindern

Im Rahmen des Kindertages soll zudem ein zentraler Aktionstag stattfinden. „In Kooperation mit den Doberaner Schulen, um Kinder möglichst frühzeitig an das Thema Umweltschutz heranzuführen“, sagt Hollmann.

Der 27. August ist für den zweiten Klimatag vorgesehen. Schon der erste war sehr erfolgreich. Dort stellen verschiedene Unternehmen Möglichkeiten des Umweltschutzes vor.

Im Ostseebad Nienhagen arbeitet der NUN am Klima

NUN nennt sich ein weiterer Verein. Dahinter verbergen sich 24 Mitglieder des Vereins für Natur- und Umweltschutz Ostseebad Nienhagen. Gegründet 2019, ist es unter anderem das Anliegen, Streuobstwiesen anzulegen und standörtlich angepasste Obstbäume zu pflanzen. Mittlerweile stehen 49 Obstbäume auf etwa 5000 Quadratmetern Fläche. Darunter Walnuss-, Kirsch-, Apfel-und Pflaumenbäume. „Am 26. März werden wir eine Vogelschutzhecke in der Nähe pflanzen“, lässt die Vorsitzende des NUN, Brigitte Lange wissen. „Im Frühjahr sorgt sie für Bienennahrung, im Herbst dient sie mit den Früchten Vögeln als Nahrungsquelle.“

Mitglieder und Unterstützen des Vereins für Natur- und Umweltschutz Ostseebad Nienhagen halten in Nienhagen das Klima sauber. Quelle: NUN

Streuobst- und Blühwiesen für die Umwelt

Der Verein möchte durch das Anpflanzen von Obstbäumen und Blühwiesen das Ostseebad bereichern und damit auch dem Rückgang der Bienenpopulation entgegenwirken. Die Blühwiesen helfen den Obstbäumen, denn viele Kräuter locken Insekten an, die Baumschädlinge fernhalten.

Alle fünf im vergangenem Jahr installierten Nistkästen wurden von Vögel besetzt. Dies ist ein Sperlingsnest. Quelle: NUN

2021 konnten Nistkästen in der Strandstraße angebracht werden. „Wir haben sie jetzt gereinigt und festgestellt, alle waren besetzt“, freut sich die Vorsitzende.

Am 11. September begehen die Vereinsmitglieder ihr zweites Apfelfest. Und sie nehmen am Internationalen Coastal Cleanup Day teil.

BUND arbeitet mit Stadt, Ämtern und Umwelt-Vereinen zusammen

Schwerpunkte der Ortsgruppe Bad Doberan des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) sind unter anderem die Bebauungspläne der Stadt. „Es geht um vorbereitende Maßnahmen bei Eingriffen in die Natur, die wir minimieren wollen“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Torsten Peine. Auch ist der BUND aktiv dabei, wenn es um den Schnitt und die Anpflanzung der kleinen Alleen auf dem Kamp und der Dammchaussee geht. „Da arbeiten wir mit der TU Dresden zusammen“, sagt er.

Großes Thema ist auch Hochwasserschutz

Im Bereich Hochwasserschutz für Doberan und Radwegenetz der Region ist der BUND ebenfalls sehr engagiert. „Wir werden an den Verfahren der Träger öffentlicher Belange beteiligt“, sagt der Vorsitzende, Carsten Großmann. „Das Bewusstsein bei Ämtern und der Bevölkerung für den Umweltschutz wird besser. Das begrüßen wir.“

Der BUND setzt auf Kooperation mit Ämtern und der Stadt. „Und wir stimmen uns mit anderen Gruppen, wie dem NUN, dem Klimanetz sowie dem Nabu in Rostock ab“, sagt Torsten Peine. „Es geht um Gedankenaustausch und Netzwerk.“

Von Sabine Hügelland