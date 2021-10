Die küchenfertigen Weidegänse können am 6. November zwischen 10 und 15 Uhr auf dem Gänsemarkt in der Satower Straße 2 in Schmadebeck abgeholt werden. Eine Bestellung der Tiere ist erwünscht. Der Preis beträgt 16 Euro pro Kilogramm. Die Gänse wiegen zwischen drei und sechs Kilo. Bestellungen können unter der Telefonnummer: 0151 58842995 oder via E-Mail an dreiseithof.schmadebeck@gmx.de gemacht werden.