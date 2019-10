Dritter Stadtteilrundgang in Bad Doberan: Kammerhof im Blickpunkt

Bad Doberan

Nach dem Buchenberg und dem Ostseewohnpark findet am Sonnabend, 19. Oktober, die dritte Stadtteilbegehung in Bad Doberan statt. Dieses Mal lädt Bürgermeister Jochen Arenz die Anwohner des „Baugebiet Kammerhof“ ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Spielplatz zwischen Bussardstraße und An den Salzwiesen.

„Dabei soll es neben der Besichtigung der Örtlichkeiten auch um die Verkehrsberuhigung, die Sauberkeit der Straßen, das Bepflanzen der Kreisel, den Spielplatz und vieles mehr gehen“, informiert der Bürgermeister. Anwohner können Anregungen geben, was verbessert werden könne und wo Veränderungen gewünscht sind.

So waren bei der Stadtteilbegehung im Ostseewohnpark vor allem die schlechte Grünpflege und die Probleme mit dem Niederschlagswasser angesprochen worden.

Von Anja Levien