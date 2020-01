E-Autos in Mecklenburg: In Rostock rollen die meisten Elektro- und Hybridwagen

Am Rostocker Rathaus, dem Warnemünder Leuchtturm oder der Seebrücke Kühlungsborn SIND AM Donnerstag Kränze niedergelegt worden. Damit wollten Mitglieder der AfD-Fraktion des Landkreises Rostock an die mehr als 9300 Toten erinnern, die beim Untergang der „Wilhelm Gustloff“ ihr Leben verloren hatten.