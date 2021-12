Bad Doberan

Ob der Aussichtsturm in Wichmannsdorf, die Informationsbroschüre im Ostrockmuseum Kröpelin oder der Kühlschrank im Treffpunkt Suppenküche in Bad Doberan – vieles in der Region wurde von der Europäischen Union über das Programm „Leader“ zur Entwicklung des ländlichen Raums gefördert. Für das Jahr 2022 wurden von der lokalen Aktionsgruppe „Ostsee-DBR“ jetzt 27 Vorhaben aus insgesamt 36 Bewerbungen ausgewählt. Insgesamt würden 1 068 000 Euro investiert, informiert Regionalmanager Olaf Pommeranz. Das Landesamt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg müsse die beschlossenen Fördersummen noch prüfen.

Auf der Liste steht unter anderem der Förderverein Ostseehospiz, der mit 200 000 Euro für das Ostseehospiz in Neubukow unterstützt werden soll. Dr. Katharina Moritz hat den Förderverein gegründet. Ziel des Vereins ist es, ein Hospiz und Tageshospiz in Neubukow zu bauen und zu betreiben. Es wäre das erste Hospiz für den Landkreis Rostock.

Die Gemeinde Bastorf möchte Sitzgruppen mit Überdachung bauen, der Dorfverein Russow Zubehör für den Lehmbackofen anschaffen, die Gemeinde Wittenbeck elf Parkbänke aufstellen. Die Gemeinde Biendorf hat sich mit einer Mehrgenerationen-Platzgestaltung in Biendorf beworben und könnte 31 616 Euro Zuschuss erhalten.

Gesundheit und Kirche verbinden

In der Gemeinde Steffenshagen soll eine Schutzhütte errichtet werden, die Kirche in Heiligendamm eine Gesundheitskirche werden. Dafür könnte die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Bad Doberan 22500 Euro erhalten. Das Konzept widmet sich der Verbindung von Glauben und Gesundheit und erweitert die Funktion einer Kirche als Gottesraum mit bisher ungenutzten Raumpotenzialen unter gesundheitlichen Aspekten. Die Felder Gesundheit und Seelsorge sowie Medizin und Theologie sollen sich neu verzahnen.

Von Anja Levien