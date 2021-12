Ehemaliges Landschulheim in Niex soll Kindergarten werden

Niex

Das ehemalige Landschulheim in Niex wurde verkauft. Neuer Besitzer ist die Gemeinde Dummerstorf, genauer die Wohnungsgesellschaft Dummerstorf mbH, eine hundertprozentige Tochter der Gemeinde. Bis Anfang Dezember gehörte das rund sechs Hektar große Grundstück noch der Hansestadt Rostock.

Jetzt soll aus dem Areal mit vier Gebäuden, bestehend aus einem Haupthaus, dem ehemaligen Heizhaus mit Dusche und Sauna, einem Wirtschaftsgebäude und einer Scheune perspektivisch ein Kindergarten werden. „Der erste Schritt ist jetzt erst einmal, Baurecht zu schaffen und einen B-Plan zu erstellen“, sagt Bürgermeister Axel Wiechmann.

Gemeinde will Kita selbst betreiben

Er freut sich, dass das Ensemble in seiner Gemeinde nun endlich wieder eine Zukunft hat. „Mit dem Verkauf und unseren Plänen bleibt es weiter für die Allgemeinheit verfügbar und wird kein abgeschlossenes Areal“, sagt der 56- Jährige. Die Gebäude seien gut in Schuss, so der Gemeindechef. Allerdings müsse beim Wasser und Abwasser einiges getan werden. „Die Brunnenanlage rechnet sich betriebswirtschaftlich nicht. Aber mit Nordwasser und dem Verband WWAV haben wir einen guten Partner an unserer Seite“, sagt er.

Gerade hat die Gemeinde den Hort übernommen. So könnte sich Axel Wiechmann auch vorstellen, den Kindergarten als Gemeinde selbst zu betreiben. Doch bis dahin ist es noch eine Weile hin. „Allein das Planungsrecht wird uns gut ein Jahr beschäftigen“, schätzt er. Da der Komplex mitten im Wald liegt und an ein Naturschutzgebiet grenzt, müssen unter anderem auch Naturschutzbehörden und die Forst ihr Okay geben.

Bis zu 100 Betreuungsplätze sollen entstehen

Dann wünsche sich der Bürgermeister eine Kita mit bis zu 100 Kindern. „Damit sie wirtschaftlich betrieben werden kann und auch genügend Erzieher und Erzieherinnen bei Urlaub und Krankheit zur Verfügung stehen“, sagt Axel Wiechmann. Das Grundstück mitten im Wald lege eine Bindung zwischen Kindern und Natur nahe. „Es bleibt spannend“, sagt er. Es steht fest: „Wir werden in das Projekt ganz viel Herzblut stecken.“

Das ehemalige Schullandheim in Niex. Quelle: Dietmar Lilienthal

Seit 2014 ist das ehemalige Landschulheim geschlossen. Einst als „Bauernhufe 1“ im Besitz der Familie Sander, wurde die Liegenschaft 1958 in Treuhand genommen. Die Stadt Rostock wurde 1969 durch einen Kaufvertrag Eigentümer von zehn Prozent der Fläche, auf der bis 1972 das Landschulheim, auch als Jugendtouristenstation bekannt, für Schüler errichtet wurde. 1989 wurde die Einrichtung in Niex als „Schule am anderen Ort“ ins Schulnetz der Hansestadt übernommen.

Mehrere Vereine versuchten bereits ihr Glück

Nach der Wende bewirtschafteten mehrere Vereine das Objekt. Von 1993 bis 1997 war es der Verein Schullandheim Niex, die Stadt zahlte dafür jährlich 200 000 D-Mark. 1999 bekam der Verein „Barrierefreies Rostock“ den Mietvertrag mit der Maßgabe, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten zu übernehmen. 2003 wurde der Vertrag gekündigt. 2005 übernahm der Verein „Ilse“ (Integration, Lernen, Schullandheim, Erlebnispädagogik) mit den Partnervereinen Barrierefreies Rostock und Fahrrad- und Kfz-Selbsthilfe sowie DRK-Kreisverband Rostock. Auf dem idyllischen Anwesen wurden über Jahre Ferienlager durchgeführt.

„Wir freuen uns sehr. Viele unserer Einwohnerinnen und Einwohner haben das Schullandheim selbst erlebt. Ihnen ist es ein Herzensanliegen, dass die Immobilie aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt und wieder mit Leben und insbesondere mit Kinderlachen gefüllt wird“, sagt Axel Wiechmann.

Von Stefanie Adomeit