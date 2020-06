Ehemaliges Wig-Aufsichtsrat-Mitglied in Bad Doberan: „Ich fühle mich angegriffen“

Bad Doberan

Die Abberufung aus dem Aufsichtsrat der Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft mbH (Wig) kann Franz Berndt (UDI) nicht nachvollziehen. Die Stadtvertreter hatten in ihrer Sitzung am Montagabend beschlossen, ihn und Uwe Schenk aus dem Gremium abzuziehen. Begründet wurde dieses mit getätigten Äußerungen der beiden, die „Zweifel am Willen“ bestehen lassen, „eventuell wirtschaftlichen Schaden der Wig mbH feststellen zu lassen“.

„Ich weiß nicht, welche Äußerungen das sind“, sagt Franz Berndt. Möglicherweise spiele die Sondersitzung des Wig-Aufsichtsrates eine Rolle. „Wir haben der Beauftragung eines Rechtsanwaltes nicht zugestimmt, weil wir gesagt haben, das können wir selber machen und das haben wir auch“, sagt Franz Berndt. Zusammen mit Uwe Schenk habe er einen Bericht über die Vorgänge zum Neubau in der Bussardstraße verfasst. Sie seien der Pflicht eines Aufsichtsrates nachgekommen, nämlich zu prüfen.

UDI möchte gegen Abberufung vorgehen

Es sei ein schwerwiegender Vorwurf, der gegen ihn erhoben werde, so Franz Berndt. „Nach so vielen Jahren Mitwirkung im Aufsichtsrat fühle ich mich angegriffen“, sagt er und behält sich vor, rechtlich dagegen vorzugehen. Auch die UDI, für die er im Aufsichtsrat saß, habe die Absicht, dagegen vorzugehen. Das hatte UDI-Fraktionsvorsitzender Hannes Roggelin in der Sitzung am Montagabend bereits angekündigt.

Die SPD-Fraktion habe noch nicht besprochen, ob sie gegen den Beschluss vorgehe, teilt Hartmut Polzin mit. Aber es reiche ja aus, wenn einer das mache.

Zu den Mehrkosten, die um die 2,5 Millionen Euro betragen sollen, sei es nach der Ansicht von Franz Berndt unter anderem gekommen, weil die komplette Kostenberechnung für den Neubau nicht rechtzeitig vorlag. So seien in der Berechnung für den erweiterten Rohbau Gewerke wie Schlosser, Stahlbau und Fliesenleger nicht drin gewesen, erläutert Franz Berndt. Der Aufsichtsrat habe damals dem erweiterten Rohbau zugestimmt. Die Stadtvertretung hat einen Wirtschaftsprüfer sowie Rechtsanwalt beauftragt, die prüfen sollen, wie es zu den gestiegenen Kosten kommen konnte.

Aufsichtsrat ist arbeitsfähig

Die Diskussion zur Abberufung der beiden Aufsichtsratmitglieder während der Stadtvertretersitzung konnte Franz Berndt nicht mitverfolgen, da aufgrund der Abstandsregelungen nicht ausreichend Platz im Ratssaal für alle interessierten Bürger vorhanden war.

Der Aufsichtsrat kommt am Mittwoch zur nächsten Sitzung zusammen. Mit drei Mitgliedern – Caroline Brandt ( CDU), Detlef Wegner (Für Doberan) und Marcus Fourmont (JA!) – ist er arbeitsfähig. In der Sitzung soll es um die Nachfolge von Wig-Geschäftsführer Arno Gutzmer gehen, dessen Vertrag Ende des Jahres ausläuft.

Von Anja Levien