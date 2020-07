Kühlungsborn

Der Weg durch den Wald kann zu sich selbst führen. Dieser Überzeugung sind zumindest Christa und Günther Faustmann. Das Ehepaar aus der Oberlausitz verbringt den Sommer in Kühlungsborn, um Interessierte auf einem Pilgerweg durch den Stadtwald zu führen.

Dort könne man Ruhe und Abstand finden, sagt Christa Faustmann. „Erlebnisse können reflektiert werden.“ Dazu haben sich die Inhaber einer Beratungsfirma acht Punkte ausgesucht, die dafür ihrer Ansicht nach geeignet sind. So seien zum Beispiel eine Kreuzung oder ein Berg Spiegelungen. „Es sind äußere Symbole für den Lebensweg. Und die Können zu inneren werden“, sagt Günther Faustmann. Der Weg beginnt und endet am Rathaus. Er führt über die Lange Schneese zum Blocksberg. Der Rückweg verlaufe dann über schmalere Wege. „Dabei kann es darum gehen, wie man mit Angst umgeht“, sagt Christa Faustmann. An Pfingsten war das Ehepaar erstmals in Kühlungsborn, um die Route zu bestimmen. Dabei spielten auch besonders geformte Bäume oder Sträucher eine Rolle. An jeder Station geben sie eine kurze Erläuterung. Dann hätten die Teilnehmer die Gelegenheit, sich mit ihrem jeweiligen Inneren zu beschäftigen. „Wer eine Beratung wünscht, kann gerne mit uns einen Termin vereinbaren“, sagt Günther Faustmann.

Pastoren ohne Gemeinde

Beruflich beraten Christa und Günther Faustmann Unternehmen, bieten aber auch Coachings und Seelsorge in Verbindung mit dem Ausdrucksmalen an. Sie haben nebenbei fünf Jahre lang eine theologische Ausbildung beim Kirchlichen Fernunterricht (KfU) absolviert. „Wir sind in unserer Heimat ehrenamtlich im Kirchenkreis Schlesische Oberlausitz, in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) als Prädikanten mit Sakramentsverwaltung tätig“, sagt Günther Faustmann. Das bedeutet, dass sie Gottesdienste halten, das Abendmahl durchführen sowie Hochzeiten und Taufen durchführen dürfen. „Wie Pastoren ohne Gemeinde“, sagt Günther Faustmann. Sie sprängen beispielsweise im Krankheitsfall für diese ein. Ihre Heimat haben die beiden auch in der Vergangenheit schon für ehrenamtliche Tätigkeiten verlassen. Dann ging es bisher allerdings weiter in die Ferne. „In den letzten Jahren waren wir eher in Namibia oder anderswo tätig“, sagt Günther Faustmann.

Viermal Pilgern in der Woche

„Es berührt und ermutigt uns, Menschen in ihren Situationen beziehungsweise auf ihren Wegen zu begleiten, zu fördern und Hilfestellung zu geben“, sagt Günther Faustmann. „Das ist unser Auftrag und Berufung, zu der wir uns mit Gottes Hilfe verpflichtet haben.“ Von der Gestaltung von Pilgerwegen hätten beide bei einer Konferenz erfahren. „Damit haben wir uns bei der Nordkirche beworben.“ Dort war auch der Pastor der Kühlungsborner St.-Johannis-Gemeinde auf die Faustmanns aufmerksam geworden. Ihr Angebot ist in diesem Jahr Teil der Urlauberseelsorge in dem Ostseebad. „Wir werden drei Wochen bleiben“, sagt Günther Faustmann, „also bis zum 18. Juli.“ In dieser Zeit wollen sie mittwochs und donnerstags von 10.30 bis 12 Uhr mit Interessierten den Pilgerweg im Stadtwald gehen.

Bewältigung persönlicher Erlebnisse

Sie glauben, dass der Pilgerweg eine besondere Erfahrung für den einen oder anderen Urlauber sein wird, wenn er sich darauf einlässt. Dafür sei es hilfreich, wenn die Gruppe nicht zu groß würde. „Pilgern hat Tradition“, sagt Günther Faustmann. „Seit Jahrhunderten folgen Menschen Pilgerpfaden.“ Der Weg durch den Kühlungsborner Stadtwald könnte beispielsweise auch zur Bewältigung der persönlichen Erlebnisse in der Corona-Krise dienen. Sie sei seiner Ansicht nach emotional vergleichbar mit einer schweren Krankheit, sagt Günther Faustmann.

Er und seine Frau hoffen auf reges Interesse an ihrem Pilgerweg. Eins haben sie aber bei ihrem ehrenamtlichen Engagement bisher gelernt: „Es ist immer ein Geben und Nehmen“, sagt Günther Faustmann. „Oft fahren wir dann reich beschenkt nach Hause.“

Von Cora Meyer