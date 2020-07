Ehm-Welk-Haus in Bad Doberan vor der Wiedereröffnung

Bad Doberan

Er ist Ehrenbürger der Stadt Bad Doberan, Straßen sind nach seinen Romanfiguren benannt: Doch was aus dem Haus des Autors und Volkshochschulbegründers Ehm Welk wird, ist nach der vorerst gescheiterten Sanierung weiterhin unklar. Anders in Angermünde, wo das Ehm-Welk- und Heimatmuseum jetzt in ein neues Domizil ziehen wird. Besucher werden durch eine Skulpturengruppe, die Ehm Welks Figuren aus den „ Kummerow“-Romanen Martin Grambauer und den Kuhhirten Kirschan Klammbüdel mit Hund Flock zeigt, begrüßt.

Es sind lebensgroße Bronzefiguren, ein Auftragswerk der Stadt Angermünde, geschaffen vom Bildhauer Werner Bruning. Das Modell war ursprünglich entstanden für das ehemalige Ehm-Welk- und Heimatmuseum der Stadt, das 1974 eingeweiht wurde, aber seit zwei Jahren geschlossen ist. Der Direktor der Angermünder Ehm Welk-Oberschule, Fritz Kohn, hatte sich um ihre Entstehung und die Bewahrung des Andenkens an Ehm Welk und sein literarisches Werk verdient gemacht.

Schüler-Preis aus Buchverkaufserlösen

So lud die Stadt jährlich zum Geburtstag Ehm Welks am 29. August verdienstvolle Schüler aus dem Kreis Angermünde in die ehemalige Gedenkstätte zur Verleihung des Ehm-Welk-Stipendiums ein, demnächst dann auch in das neue Domizil. Ein Preis, gespeist mit den Erlösen aus dem Verkauf von Ehm Welk-Büchern. So hatte es der Dichter testamentarisch verfügt.

In Bad Doberan wahrt und pflegt der Verein Freundeskreis Ehm Welk seit 1994 das Werk und die Leistungen des Mannes, der seine letzten 16 Jahre in der Münsterstadt verbrachte. Seit 1979 ist das Haus an der Dammchaussee kulturelles Begegnungszentrum. Der Freundeskreis Ehm Welk hatte hier zuletzt Lesungen und anderes angeboten, Besichtigungen des Hauses mit dem original erhaltenden Arbeitszimmer Ehm Welks waren möglich.

Vor Wiedereröffnung : Grundarbeiten im Haus

Im Februar 2019 war das Haus zuletzt für die Öffentlichkeit zugänglich, wurde für die Sanierung und den Ausbau zur Kultur- und Begegnungsstätte geschlossen. Doch die Sanierung ist vorerst gescheitert, da die Stadt trotz mehrfacher Ausschreibung keine Firmen finden konnte. Dabei standen sogar 360 000 Euro Fördermittel bereit.

Skulpturengruppe vor dem Ehm-Welk- und Heimatmuseum in Angermünde, die Ehm Welks Figuren aus den „Kummerow“-Romanen Martin Grambauer und den Kuhhirten Kirschan Klammbüdel mit Hund Flock zeigt. Quelle: Eckhard Kolle

Jetzt sind aber doch Arbeiter im Haus. Die Elektrik wird erneuert, Malerarbeiten durchgeführt, das WC saniert: „Es wird alles so instand gesetzt, dass man das Haus wieder öffnen kann“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. Zumindest das Erdgeschoss. Die oberen Räume bleiben ungenutzt. Ende August soll das Haus dann wiedereröffnet werden – passend zum Geburtstag Ehm Welks. „Dann müssen wir gucken, was wir mit dem Haus machen. Wir sammeln Ideen“, so Arenz. Eins sei klar: „ Ehm Welk wird weiterhin in dem Haus repräsentiert. Das steht außer Frage.“

Ehm Welk im Museum in Angermünde gewürdigt

In Angermünde bekommen die „Heiden von Kummerow“ und damit auch ihr Schöpfer jetzt schon ein „neues Zuhause“. Es ist das Haus Uckermark im Zentrum der Stadt. Neben dem sanierten Altbau für Ausstellungen und einem Veranstaltungsraum gibt es auch ein modernes gläsernes Depotgebäude. In der ständigen Ausstellung zur Regional- und Stadtgeschichte wird auch Ehm Welk eine wichtige Rolle spielen.

Aber auch in Biesenbrow in der Uckermark, dem „ Kummerow“ der Romane Ehm Welks, können sich Interessierte auf Spurensuche begeben, steht dort beispielsweise das Geburtshaus des Dichters, verschiedene Wohnhäuser der Welks, sind die Grabstelle seiner Mutter und einer Schwester zu finden und und die dem Leser so bekannten Handlungsorte aus den „ Kummerow“-Romanen, wie die alte Schule, das Pfarrhaus, die Dorfkirche und das Bruch.

Ehm Welk Ehm Welk (1884-1966) ist seit 1954 Ehrenbürger von Bad Doberan. Der Schriftsteller und Gründer der Volkshochschulen im Land hat seine letzten Lebensjahre in Bad Doberan verbracht. In der Stadt erinnert der Freundeskreis Ehm Welk an sein Schaffen, organisiert Lesungen und Veranstaltungen. Im neuen Wohngebiet Ostseewohnpark sind die Straßen nach Figuren und Orten aus seinen Büchern genannt. So gibt es hier den Kummerower Weg oder den Martin-Grambauer-Weg. Er schrieb unter anderem „Die Heiden von Kummerow“ und „Die Gerechten von Kummerow“.

Auf die Spuren Ehm Welks begibt sich auch der Freundeskreis in Bad Doberan während der Ehm-Welk-Woche Ende August. Geplant ist unter anderem ein Rundgang durch das Ehm-Welk-Viertel mit Lesungen zu den nach Welks Romanen benannten Straßen. Genaue Termine werden noch bekannt gegeben.

Von Heribert Koth und Anja Levien