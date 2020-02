Ehm Welk Kindern nahegebracht

Neubukow

Das war schon ein Schreck, wenn auch nur ein ganz kurzer: Der freundliche, hilfsbereite ältere Herr aus Bad Doberan, der im Neubukower Bürgerhaus gerade dazu ansetzen wollte, Viertklässlern etwas aus dem Leben des Journalisten, Dramenautors und Schriftstellers Ehm Welk zu berichten, „musste viele Jahre seines Lebens immer wieder im Gefängnis verbringen“, wie seine Vereinsfreundin, Heidi Greßmann, den Grundschülern verriet.

Warum? Weil Hans-Werner Peine früher als Anwalt für Straf- und Familienrecht arbeitete und manche Klienten wohl in der Haftanstalt besuchen musste. Schon war die Aufmerksamkeit der Neun- und Zehnjährigen für die Vortragenden geweckt und sie erfuhren zudem, dass das Bad Doberaner Ehm Welk-Haus seit einem Jahr geschlossen ist, „weil es modernisiert, renoviert und etwas umgebaut werden soll“.

Aus der Not eine Tugend gemacht

Doch die Mitglieder des „Freundeskreises Ehm Welk e.V.“ machen aus dieser Not eine Tugend und verlegen ihre Lesungen und Veranstaltungen in Häuser der Region, wie eben das Neubukower Bürgerhaus am Brink.

Heidi Greßmann, die bislang Besucher durch jenes Doberaner Haus führte, in dem Ehm Welk und seine Frau Agathe von 1950 bis 1966 gemeinsam wohnten und arbeiteten, bezog die Kinder in ihre Schilderungen der verschiedenen Lebenssituationen direkt ein. Manche hatten sich Lebensdaten zu merken, alle konnten bei der Beantwortung von Fragen zur Biografie des 1884 als Gustav Emil Welk geborenen Biesenbrowers (heute Ortsteil von Angermünde) helfen. Welk soll ein sehr guter Schüler gewesen sein, den seine Familie und die Klassenkameraden stets Ehm nannten. „Schon mit fünf Jahren konnte er lesen, schreiben und etwas rechnen – und die Kinder nannten ihn oft auch Dr. Klew“, erzählte Hans-Werner Peine, der 1994 zu den Gründungsmitgliedern des Bad Doberaner Welk-Freundeskreises gehörte und heute noch im Vereinsvorstand mitarbeitet. „Warum Dr. Klew?“, fragte Heidi Greßmann in den Raum und es folgte prompt die Antwort von Nele: „Das kommt doch bestimmt von clever.“ Auch wenn er ein cleveres Bürschchen gewesen sei, die hier zutreffende Erklärung lieferte schließlich Rosa: „Auf Klew kommt man, wenn Welk umgedreht wird.“

Ehm Welk las bereits mit neun Jahren alles Mögliche

Bereits mit acht, neun, zehn Jahren soll Ehm Welk alles gelesen haben, was ihm in die Finger kam – vor allem Zeitungen und Groschenhefte, Bücher waren für seine Familie zu teuer. Nachdem sich Ehm Welk dem Journalismus zugewandt hatte, arbeitete er unter anderem um 1905 herum als jüngster Chefredakteur einer deutschen Zeitung in Bremerhaven und von 1927 bis 1934 als Chef der Sonntagszeitung für Stadt und Land, „Die Grüne Post“. Unter seiner Leitung erreichte das Blatt aus dem Ullstein-Verlag eine Auflage von mehr als einer Million Exemplare. Dazu ging Hans-Werner Peine kurz auf die Geschichte ein, wie Ehm Welk alias Thomas Trimm in der Grünen Post auf die damalige Forderung des nationalsozialistischen Presselenkers Joseph Goebbels reagierte, der von den Medien mehr Mut zur Kritik gefordert hatte: „Herr Reichsminister, bei aller Aufforderung von Ihnen, ich weiß nicht so recht ... Unsere Grenzen sind enger gezogen.“ Der Journalist wurde daraufhin verhaftet, eine Woche lang in einem KZ interniert und mit Berufsverbot belegt. Ehm Welk schrieb dann seine berühmtesten Bücher. Der Erfolg seiner Grünen Post gab 1953 mit den Anstoß dafür, die DDR- „ Wochenpost“ zu gründen.

Auch für Regionalschulen eine gute Sache

Doch für die Viertklässler pickten sich die beiden vortragenden Welk-Freunde lieber die sprichwörtliche Liebe des Autors und seiner Frau zu Hunden aus der umfangreichen Biografie heraus, lasen aus dem Buch der 1930er Jahre, „Seebär ahoi – Seltsame Geschichten und Abenteuer des Seefahrers Willi Steinert“, und erinnerten an die Gründung von sechs Volkshochschulen in MV durch Ehm Welk. „Na klar, das hat mir gefallen“, lautete das Fazit von Maximilian und er ergänzte: „Interessant fand ich den Anfang, wo über Ehm Welk erzählt wurde.“ Auch die Lehrerin Anja Keding war zufrieden, sie verantwortet an der Grundschule „Am Hellbach“ die Leseförderung. Gemeinsam mit der Leiterin von Neubukows Bibliothek, Sabine Tonn, war der Kontakt zu Heidi Greßmann entstanden. „Das Feedback aus unseren drei 4. Klassen lautete allgemein, dass sie es toll fanden. Ich glaube, für die 5. Klassen in der Regionalschule wäre das auch eine gute Sache“, sagte Anja Keding.

Von Thomas Hoppe