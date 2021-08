Bad Doberan

Ein Fest für besonders engagierte Ehrenamtler, mit kostenfreiem Rodeln auf der Doberaner Sommerrodelbahn, mit Livemusik und Moderation, mit Zaubershow und Kinderschminken: „Am 17. September sollen vor allem die Leute im Mittelpunkt stehen, die sonst eher im Hintergrund für ihre Mitmenschen da sind“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Diese stillen Helden haben wir in den vergangenen Jahren immer im Rahmen unseres Neujahrsempfangs geehrt – das wollen wir ab sofort anders handhaben.“

Am 17. September laden die Stadt Bad Doberan und die Wig zum kostenfreien Rodeln auf der Sommerrodelbahn ein. Quelle: Katharina Ahlers

Gemeinsam mit der Wohnungsbau- und Investitions GmbH (Wig) will die Stadt Bad Doberan dieses Familienfest von 15 bis 19 Uhr auf die Beine stellen. „Wir haben im vergangenen Jahr unser 30-jähriges Bestehen begangen“, erklärt Geschäftsführer Michael Schalau. „Eine große Feier war coronabedingt leider nicht möglich – das möchten wir jetzt nachholen.“ Moderieren wir die Veranstaltung Doberans beliebter Entertainer Till Frömmel, die Livemusik kommt vom Bargeshäger Marco Helwig und seinen „Friends“. „Schön, dass wir für unser Bühnenprogramm regionale Künstler mit ins Boot holen konnten“, macht Jochen Arenz deutlich. „Dieser Ehrenamtstag ist etwas ganz Neues – das hat es bei uns so noch nicht gegeben.“

Wig-Mieter sollen sich an der Aktion beteiligen

Das Besondere: Die betreffenden Ehrenamtler werden nicht von der Stadt oder der Wohnungsbaugesellschaft bestimmt. „Wir rufen alle Doberaner dazu auf, ihre kleinen Helden des Alltags zu benennen“, erklärt Arenz. „Das können Menschen sein, die sich für ihre Umwelt engagieren, fleißige Kinder, die regelmäßig Müll sammeln, der freundliche Nachbar, der die Einkäufe erledigt oder der Trainer, der auch im strömenden Regen auf dem Platz steht – es sind hier keine Grenzen gesetzt.“ Gerade mit Blick auf die zurückliegenden Wochen und Monate sei eine gute Nachbarschaft Gold wert, meint auch Wig-Chef Schalau: „Deshalb würde ich mich freuen, wenn sich auch möglichst viele Mieter an der Aktion beteiligen.“

Auch das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte vor einigen Monaten mit der Ehrenamtskarte eine soziale Aktion ins Leben gerufen, um so die Arbeit uneigennütziger Helfer gerade in schweren Zeiten der Pandemie spürbar wertzuschätzen. Obwohl es Kontaktbeschränkungen gegeben habe, hätten Ehrenamtler einiges auf die Beine gestellt, Fahrten zu Impfterminen organisiert, in den Testzentren ausgeholfen oder Nachbarschaftshilfe geleistet, machte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) damals deutlich.

200 Partner machen hier mit – wer Inhaber einer Ehrenamtskarte ist, bekommt etwa in Geschäften, Tankstellen, bei Versicherungen oder Krankenkassen Vergünstigungen und Angebote. Die Karte wird an Menschen in MV ab 14 Jahren verteilt, die sich mindestens seit drei Jahren fünf Stunden in der Woche oder 250 Stunden im Jahr sozial einbringen. „Wir wollen mit den Kriterien sicherstellen, dass die Ehrenamtskarte keine Massenware ist, sondern eine Würdigung und ein Dankeschön für stark bürgerschaftlich engagierte Menschen in unserem Land“, erklärte Drese.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alle Doberanerinnen und Doberaner sind eingeladen

Abgabeschluss für Bad Doberans „Helden“-Vorschläge ist am 5. September – „danach wird sich ein kleines Gremium mit den Einsendungen beschäftigen und eine endgültige Auswahl treffen“, sagt Jochen Arenz. Zum Familienfest am 17. September seien aber alle Doberanerinnen und Doberaner eingeladen, stellt der Bürgermeister klar: „Es soll für uns alle einfach ein schöner Nachmittag werden – mit einer öffentlichen Anerkennung für Menschen, die ohne großes Aufheben Gutes tun und sich engagieren.“

Kennen Sie auch einen „stillen Helden“? Dann senden Sie Ihren Vorschlag per Mail an j.arenz@stadt-dbr.de oder an m.schalau@wig-baddoberan.de. Einsendeschluss ist am 5. September.

Von Lennart Plottke