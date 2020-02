Bad Doberan

Seit zehn Jahren ist im Bad Doberaner Kornhaus eine Pilzausstellung zu bewundern, die sich allein aufgrund ehrenamtlichen Engagements zu dem entwickelte, was sie heute ist. Jedes Jahr wurde die Ausstellung vielschichtiger, größer und professioneller. Sie wird sowohl von Besuchern der Umgebung als auch von vielen Touristen bewundert und interessiert begutachtet. Die Ausstellung wächst ständig durch neue Pilzexemplare. Veronika Weisheit, ehemals Lehrerin, ist eine der 43 Pilzsachverständigen in Mecklenburg-Vorpommern und leitet in der Umweltbildungsstätte Bad Doberan in jedem Herbst eine Pilzberatungsstelle.

Sie ist seit 1986 Pilzberaterin und die Gründerin der ehrenamtlichen Pilzgruppe: „Immer mehr Personen schlossen sich unserer Gruppe an. Dadurch entstand die Idee, dem Laien die Pilze näherzubringen. Nach der Wende glaubten viele Leute, man könne die Pilze alle kaufen. Dann stellten sie fest: Es schmeckt alles nicht so richtig und gingen wieder selbst in den Wald, um zu sammeln. Dazu gehört jedoch, sich mit Pilzen auszukennen. Dieses Wissen vermitteln wir in unserer Gruppe ehrenamtlich an Interessenten. Die Gruppe wuchs stetig und wir stellen mittlerweile hier im Kornhaus Pilze aus“, sagt sie.

Die Serie In einer Serie geht die Lokalredaktion Bad Doberan dem Ehrenamt im Landkreis Rostock nach. Wo bekommen Ehrenamtler Unterstützung für ihre Arbeit, was können sie an finanzieller Hilfe beantragen, wer engagiert sich wo im Landkreis Rostock ehrenamtlich und warum? Wie gründet man einen Verein oder löst ihn auf? Wer profitiert vom Ehrenamt? Die nächste Folge erscheint am 11. März.

Die Pilzaufklärung und -beratung gehöre für sie natürlich zum Ehrenamt dazu. „Bei der Pilzberatung an den Wochenenden im Herbst kommen die Leute mit vollen Körben und ich überprüfe den Inhalt nach essbaren und giftigen Pilzen. Und nebenbei kläre ich über Pilze, die sie nicht kennen, auf“, sagt Veronika Weisheit.

Dazu gehörten nicht nur neue Pilzarten, sondern auch das Wissen über die Entstehung und deren Wachstum bis hin zu diversen Möglichkeiten der Gestaltung durch diese etwas anderen Lebewesen, die weder Tier noch Pflanze sind. Sie gehören insofern zu vielseitigen Lebewesen, weil man abgesehen vom Verzehr mit ihnen auch noch Baumwolle und Seide einfärben könne.

120 Pilzarten zusammengetragen

Neben Knollenblätter- und Steinpilzen sind im Bad Doberaner Kornhaus im Durchschnitt etwa 120 Pilzarten mit den dazugehörigen Erklärungen zu bewundern. Die Pilzgruppe, der aktuell 28 Personen angehören, ist aktiv und ehrenamtlich an den jährlichen Pilzausstellungen beteiligt. Dazu gehört natürlich auch die „Pflege“ der Pilzexemplare in der Ausstellung sowie deren Präsentation. Man lerne immer wieder Neues zu verschiedenen Pilzarten und gebe dieses Wissen weiter.

Auch Günter Czerwinski, 78 Jahre alt und Mathematiker, ist seit drei Jahren fasziniert dabei: „Ich unterstützte die Gruppe bei den Sammlungen und der Präsentation der Pilze und kann diese ehrenamtliche Tätigkeit mit meinem Eigeninteresse an biologischen Tatbeständen verknüpfen. Mir geht es um die Erkenntnis, die Schönheit und das Naturerlebnis. Diese Ausstellung ist sehr wichtig für das Wissen über Pilze. Man lernt zu unterscheiden, welcher Pilz giftig ist, welcher nicht, welcher Pilz geschützt ist, welcher nicht.“

Beratung wird in MV gefördert

Astrid Lüders nimmt ebenfalls an Lehrgängen teil, ist aber keine Pilzberaterin, sondern strebt den Pilzcoach an. Sie klärt über den Unterschied auf: „Als Berater muss eine Prüfung abgelegt werden. Ich könnte mir als Coach persönlich vorstellen, an Schulen zu gehen und im Rahmen eines Projektes Kinder an den Umgang mit Pilzen heranzuführen. Das dürfte ich, da ich Grundkenntnisse zu den Pilzarten habe und auch Fundorte kenne. Ich muss dazu eine kleine Prüfung ablegen.“

Der Unterschied zum Pilzberater sei, so Veronika Weisheit etwas komplizierter: „Er muss umfangreiches Wissen über eine bestimmte Anzahl von Pilzen, insbesondere Giftpilze und Vergiftungssymptome, in einer Prüfung nachweisen. Jeder Pilzberater wird in der Regel nach Abschluss einer solchen Prüfung, wenn eine Stelle frei ist, nebenberuflich ehrenamtlich einer bestimmten Behörde angeschlossen. Ich gehöre beispielsweise dem Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt an. Das ist eine ehrenamtliche Mitarbeit.

Bundesweit gibt es ein derartiges Pilzberatungssystem nicht, sondern nur in Mecklenburg-Vorpommern. Es steht bei uns im Gesundheits- und Sozialgesetz, dass Pilzberatung und -aufklärung eine Aufgabe der staatlichen Behörde ist. Pilzberatungsstellen gibt es auch in anderen Bundesländern, aber sie sind nicht staatlich gefördert.“

Von Anke Kisters