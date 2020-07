Bad Doberan

Eigentlich wollten die Kinder aus der Doberaner Kita „Uns Windroos“ am liebsten sofort mit den Puppen spielen. Aber erst einmal bedankten sie sich mit vielen Liedern für die Geschenke, die Gerda Borowski ihnen brachte. Vor einiger Zeit nahm die 70-Jährige einen Wäschekorb mit nackten Puppen mit, um sie mit selbst gestrickter und genähter Kleidung zu versorgen und so nachhaltiges Spielzeug zu schaffen. Gerda Borowski ist eine von 330 Ehrenamtlern, die sich im Regionalverband der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) Bad Doberan engagieren.

Mit viel Liebe bekamen die Puppen neuen Schick und dazu noch viele kleine Accessoires. „Die Kinder spielen dann sicher wieder gern mit ihnen“, sagte Kathrin Polz, Awo-Geschäftsführerin. Sie war dabei, als die Puppen übergeben wurden, wie auch Regina Sorychta als Vorsitzende des Ortsverbandes. Gerda Borowski gehört den sehr engagierten Frauen im Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt an. „Die 78 ehrenamtlichen Mitglieder unterstützen die Awo und sind neben der Arbeit mit Kindern auch gern im Seniorentreff, um den Senioren mit Bastelnachmittagen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagte Kathrin Polz.

Rollenspiel mit den Puppen

„Heutzutage haben die Kinder sehr viel Technik um sich. Doch das klassische Rollenspiel wurde dabei fast vergessen“, so die Leiterin der Kita „Uns Windroos“ Heike Breinlinger. „Dabei ist es wichtig. Sie lernen im frühen Alter, die Puppen lieb zu haben, sie zu füttern. In der Kita fangen dann die Rollenspiele an, wo Puppen Kinder, Geschwister, Babys oder anderes darstellen.“ Außerdem möchten auch die Erzieher, dass die Puppen ordentlich aussehen, mit denen die Kinder spielen. „Wir werden von der Awo gut versorgt, dass ist keine Selbstverständlichkeit“, betonte die Leiterin.

„Das hat mir großen Spaß gemacht“, sagte Gerda Borowski. „Schaut mal, einige Puppen haben ein eigenes Bettchen. Die hier hat einen Tragegurt und ich habe Windeln mit Klettverschluss genäht“, sagte die 70-Jährige und zeigte sie den Kindern. In einem Buch dokumentierte sie die Arbeitsschritte. „Außerdem habe ich auch Wechselkleidung angefertigt.“

Vier Ortsvereine im Regionalverband

Die Kinderaugen leuchteten bei der liebevollen Behandlung, die Gerad Borowski den Puppen und damit auch den Kindern zukommen ließ. Ohne Ehrenamtler ginge wohl kaum etwas. Sie greifen helfend in die unterschiedlichsten Bereiche ein.

Das aktive Mitgliederleben des Awo-Regionalverbandes findet gegenwärtig in vier Ortsvereinen Kröpelin, Kühlungsborn, Rerik und Bad Doberan mit insgesamt 330 Mitgliedern statt. „Die Mitglieder engagieren sich sehr. So verkauften sie unter anderem selbst genähte oder gehäkelte Sachen, um für Kitas oder Tafeln Geld einzubringen“, sagte Kathrin Polz.

Die Ehrenamtler kommen aus den unterschiedlichsten Berufen und sind im Alter von 30 bis 75 und sogar älter. „Unsere ehrenamtliche Gruppe triff sich regelmäßig oder sie werden eingeladen – zu Weihnachtsfeiern der Awo und anderes“, so Kathrin Polz.

Mitgliedsbeiträge fließen in gemeinnützige Projekte

Viele kommen dorthin, weil sie anderen etwas Gutes tun möchten, andere, weil sie gebraucht werden wollen. „Manche bringen ihre Kraft und Ideen mit ein, andere Mitgliederbeiträge. So wie jeder kann und will.“ Die Mitgliedsbeiträge fließen in Aktivitäten der Awo. „Das Geld geht in gemeinnützige Projekte, wo dann zum Beispiel Kindertagesstätten von profitieren“, sagte Kathrin Polz. Unter anderem werden davon Puppentheatervorführungen finanziert. „Das, was sich die Kita im Alltag finanziell nicht leisten kann“, sagte sie.

„Auch in Kröpelin, Kühlungsborn und Rerik gibt es Ehrenamtler in unseren Einrichtungen. Die meisten sind in den Pflegeheimen aktiv wie in unserer neuen Seniorenresidenz ‚Strandhaus‘ in Kühlungsborn oder dem Seniorenzentrum ‚Haus am Wedenberg‘ in Kröpelin.“ Dort gehen die Ehrenamtler mit den Bewohnern spazieren, pflegen Patenschaften, lesen vor, basteln und spielen mit ihnen. Sie machen, was die Älteren mögen und wozu dem Personal einfach die Zeit fehlt.

„Alle sind gut verknüpft miteinander. Es gibt regelmäßigen Austausch, es wird gemeinsam gefeiert oder auch mal weggefahren. Wir freuen uns sehr über die vielen helfenden Hände. Durch die Ehrenamtler wird vieles erst möglich, was durch den Pflegesatz oder die Entgeltvereinbarungen nicht finanziert werden kann“, betonte Kathrin Polz.

Von Sabine Hügelland