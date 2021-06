Bad Doberan

„EhrenSache“ steht auf dem großen Plakat an der B105 in Bad Doberan, mit dem das Land hier und an 119 weiteren Standorten für die Ehrenamtskarte Mecklenburg-Vorpommern wirbt. Die Bonuskarte für Ehrenamtler soll noch bekannter werden. „Wir möchten darauf hinweisen, dass es mit der Ehrenamtskarte eine Art der Wertschätzung für das Ehrenamt gibt. Gerade jetzt ist es auch wichtig, sich für die Arbeit in der Pandemie zu bedanken“, sagt Sozialministerin Stefanie Drese (SPD).

Mit der niedrigen Inzidenz könne die Vereinsarbeit wieder losgehen. Doch obwohl es die Kontaktbeschränkungen gegeben hat, hätten Ehrenamtler auch einiges auf die Beine gestellt, Fahrten zu Impfterminen organisiert, in den Testzentren ausgeholfen oder Nachbarschaftshilfe geleistet. Die Ehrenamtskarte sei ein Dankeschön für das Engagement.

Und sie komme an. Im Landkreis Rostock sind bereits 800 Ehrenamtskarten ausgegeben worden – so viel wie in keinem Landkreis sonst. Im Land sind insgesamt seit Start im August 2020 3500 Karten ausgeteilt worden. 200 Partner mit mehr als 400 Angeboten machen mit. Heißt: Wer Inhaber einer Ehrenamtskarte ist, bekommt Vergünstigungen und Angebote. „In Bad Doberan sind zum Beispiel Edda’s Teelädchen, Quick Schuh oder das Fitnessstudio fitplus dabei“, zählt Stefanie Drese auf. „Tankstellen, Versicherungen und Fastfood-Ketten sind dabei, auch Krankenkassen.“ Letztere bieten beispielsweise für Ehrenamtler Schulung für Zeitmanagement oder Stressbewältigung an.

Karte für Menschen ab 14 Jahren

Die Ehrenamtskarte wird an engagierte Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ab 14 Jahren verteilt, die sich mindestens seit drei Jahren fünf Stunden in der Woche oder 250 Stunden im Jahr engagieren. „Wir wollen mit den Kriterien sicherstellen, dass die Ehrenamtskarte keine Massenware ist, sondern eine Würdigung und ein Dankeschön für stark bürgerschaftlich engagierte Menschen in unserem Land.“ Oftmals seien es Vereine, die jemanden vorschlagen würden.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Karte könne aber auch jeder für sich beantragen. Voraussetzung ist neben dem oben Genannten ein Ansprechpartner, der die Angaben bestätigen kann. Die Karte kann online auf www.ehrenamtskarte-mv.de beantragt werden.

Wer Unterstützung beim Ehrenamt benötigt oder Fragen hat, kann sich an die Ehrenamtsstiftung oder die Mitmach-Zentralen im Land wenden, informiert Drese. Wie die Sozial- und Sportministerin ankündigt, sollen Sportvereine, die das Training wieder aufnehmen, mit Testkits versorgt werden, da die Trainer zwei Negativ-Tests in der Woche nachweisen müssten.

Von Anja Levien