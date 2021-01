Neubukow

„Wir haben hier wöchentlich, ja fast täglich, Anfragen nach solchen Baugrundstücken – im Moment brummt es“, beschreibt Neubukows Bauamtsleiterin Anke Schmuck-Suchland das aktuelle Interesse der Leute am Eigenheimbau in der Schliemannstadt: „Ich glaube, sie investieren jetzt alle in Beton-Gold.“

Leiterin des Neubukower Bauamts, Anke Schmuck-Suchland: „Wir nehmen noch keine Reservierungen für die Grundstücke am Hellbachtal entgegen.“ Quelle: Thomas Hoppe

Da scheint die Bestätigung des städtebaulichen Konzepts für den Bebauungsplan Nr. 13 „Am Hellbachtal“ und die Billigung einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit am Vorentwurf durch die hiesigen Volksvertreter auf einer Sondersitzung am 26. Januar genau richtig zu kommen. Selbst wenn der dazu nun einstimmig gefasste Beschluss ursprünglich bereits im Dezember der Stadtvertretung vorgelegt werden sollte. Zwischenzeitlich wurde er wohl auch auf „breiterer politischer Ebene“ vorgestellt und akzeptiert, wie OZ erfuhr.

Trotzdem werden von den Interessenten für die im Konzept gezeigten 42 neuen Grundstücke – in geplanten Größen zwischen 660 und 1200 Quadratmetern – noch keinerlei Reservierungswünsche entgegengenommen, wie die Bauamtsleiterin ausdrücklich betont: „Dazu wird es dann noch einen öffentlichen Aufruf zur Bewerbung geben.“

Jetzt lege man ja auch erst einmal nach der entsprechenden Bekanntmachung den B-Plan-Vorentwurf aus, damit eine Abstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange und den Nachbargemeinden erfolgen könne. Danach käme der Entwurf, der wiederum eine öffentliche Beteiligung erfordere und erst dann könne man in die Erschließungsplanung gehen.

„Wenn wir wirklich gut und schnell sind, können wir vielleicht im Frühjahr 2022 mit der Erschließung beginnen. Das ist aber optimistisch gesehen, man weiß ja nicht, wie sich das alles so entwickelt“, sagt Anke Schmuck-Suchland, die auch stellvertretende Bürgermeisterin der Schliemannstadt ist. Auf die Frage, ob die Stadt denn wieder Erschließungsträger sein werde, erläutert sie: „Ganz klar ist das noch nicht, aber da wir mit dem anderen Gebiet gute Erfahrungen gemacht haben, ist das auf jeden Fall eine Option. Das wird aber noch mal, wenn es so weit ist und eine grobe Kostenschätzung vorliegt, mit der politischen Ebene abgestimmt werden.“

Auf der grünen Fläche wurde dieser Lageplan der neuen Grundstücke entworfen. Rechts – auf weißer Fläche – sind die bereits verkauften und zum Teil bebauten Grundstücke vom B-Plan Nr. 11 zu sehen. Quelle: Planungsbüro Mahnel

Das vom Grevesmühlener Planungsbüro Mahnel erarbeitete städtebauliche Konzept orientiert sich an der Weiterführung der vorhandenen Bebauung im angrenzenden B-Plan-Nr. 11-Terrain. So sind nur Einzelhäuser zulässig, die einer lockeren Bebauung Rechnung tragen. Wie es wörtlich heißt, bleibt „der Ausschluss von Ferienwohnungen zur Sicherung der Wohnfunktion in der Stadt Neubukow bestehen.“

Unzulässig seien hier auch flächenhafte Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten. Die Abgrenzung zu den westlich gelegenen landwirtschaftlichen Flächen erfolge durch eine Strauchhecke, wie sie bereits mit der Aufstellung des B-Plans Nr. 11 zur Abgrenzung des Wohnstandortes vorgeschlagen worden war.

Steffi Neubert, die an der Grenze dieses Standorts wohnt, schaut noch auf einen grünen Acker, auf dem in ein paar Jahren voraussichtlich viele Eigenheime stehen werden, und sagt dazu: „Das wussten wir schon vorher. Wir haben im März 2020 angefangen und sind Ende September hier eingezogen. Das war die richtige Entscheidung, ich bin absolut zufrieden: Eigenheim, großes Grundstück, was will man mehr? Und die Aussicht bleibt traumhaft, weil hier nicht alles so dicht steht.“

Die 15 Grundstücke vom B-Plan Nr. 11 sind alle verkauft und teilweise schon bebaut. Quelle: Thomas Hoppe

Da die geplante Erweiterung schon lange vorbereitet wurde, müsse auch unter der B-Plan-Nr. 11-Fläche, auf der alle fünfzehn Grundstücke verkauft sind, nichts mehr aufgerissen werden, sagt die Bauamtsleiterin: „Hoffe ich, man weiß ja nie.“

Dass sich hier dem B-Plan Nr. 11 – räumlich gesehen – unmittelbar die Nr. 13 anschließt, hänge damit zusammen, dass die B-Plan-Nummer zwölf für das Windeignungsgebiet Carinerland vergeben wurde. Aber sie sei überhaupt nicht abergläubisch, antwortet Anke Schmuck-Suchland lachend der OZ: „Ich würde mich im Flugzeug auch auf die Nummer 13 setzen, wenn es sie gäbe.“

Von Thomas Hoppe