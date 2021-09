Steffenshagen

Sie braucht Hilfe, die dreischiffige Hallenkirche aus Backstein. Im 13. Jahrhundert findet die Dorfkirche Steffenshagen erstmals Erwähnung. Weil sie vor allem außen dringend saniert werden muss, aber das Geld dafür fehlt, wird am 15. Oktober ein Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche Steffenshagen gegründet.

Mitstreiter dringend gesucht

Ein paar Mitstreiter gibt es bereits. Es fehlt jedoch noch jemand, der den sprichwörtlichen Hut aufhat, sowie Mitglieder, die sich ein wenig in baulichen Angelegenheiten auskennen oder das Interesse dafür mitbringen. Je mehr Mitglieder sich finden, umso besser. Um 19.30 Uhr beginnt die Sitzung in der Kirche, zu der kommen kann, wer in dem Verein mitwirken, sich informieren oder nur stiller Unterstützer sein möchte.

Viele Schäden außen an der Steffenshäger Kirche müssen beseitigt werden. Quelle: Sabine Hügelland

Außen muss viel gemacht werden

Zu den notwendigen wichtigen Erhaltungsmaßnahmen außen gehören das Auswechseln von schadhaften Steinen, die Sanierung des Feldsteinsockels, die Erneuerung der Dacheindeckung, Sakristei, Reparatur der Pfeilerabdeckung, Restaurierung der Fialtürmchen, Reinigung des Mauerwerks und die Überarbeitung aller Türen und Schallluken. Weiterhin müssen im Inneren Arbeiten angegangen werden wie die Sanierung des Fußbodens an der Nord-und Ostseite sowie die Sanierung von Rissen im Gewölbe.

„Wir haben bereits durch das Planungsbüro Angelis&Partner eine Kostenschätzung durchführen lassen“, sagt die zuständige Pastorin Ulrike Dietrich. „275 00 Euro müssen wir zusammenbekommen.“ Dabei sollen neben Spenden auch Fördergelder eingeworben werden. „Der Förderverein kann wertvolle Hilfe leisten und vor allem auch dazu beitragen, das Interesse vieler Menschen für dieses Bauwerk zu wecken“, sagt sie.

Kirche aus dem 13. Jahrhundert

In drei Jahren stehen die Ursprünge des Sakralbaus bereits 750 Jahre, solange wie auch das Dorf. Pastorin Ulrike Dietrich war ein Jahr lang stellvertretend in der Kirchengemeinde Steffenshagen tätig. Seit Juni steht sie dort fest im Dienst – neben ihrer Gemeinde in Börgerende-Rethwisch – und bringt 25 Jahre Berufserfahrung mit. Seit 2008 ist Ulrike Dietrich erfolgreich aktiv in einem Förderverein in ihrer Heimatgemeinde, der vieles für die Dorfkirche in Rethwisch erreichte.

Nun lässt sie ihre Erfahrungen in den neuen Verein einfließen. „Wir haben eine gute Verbindung zum Bürgermeister des Dorfes und es gibt viele, die sich mit der Kirche verbunden fühlen“, sagt sie.

Bürgermeister unterstützt Vorhaben

Steffenshagens Bürgermeister Georg Endmann unterstützt die Idee der Vereinsgründung: „Die Kirche ist von alters her stets Mittelpunkt des Dorfes und besticht immer noch in Größe, Klarheit und Schönheit. Deshalb ist es wichtig, dass sich alle darum bemühen, dass wir Lösungen finden, um sie für nachfolgende Generationen zu erhalten.“

„Es wird Zeit, Geduld und Menschen, die unterstützen, brauchen, bis wir alles saniert haben“, sagt die Pastorin. „Ich bin froh, dass sich jetzt schon einige für den Verein begeistern.“

Auch die Küsterin wird Vereinsmitglied

Die Küsterin Ursula Brüsehaber stammt aus Reddelich und ist besonders eng mit der Kirche verbunden. Denn ihre Taufe fand dort statt, die Konfirmation, ihre Hochzeit und die goldene Hochzeit beging sie in dem Gotteshaus. „Es ist eine Herzenssache für mich, auch Mitglied zu werden“, sagt die 74-Jährige.

Die Tierdarstellungen sowie die Weinlaubfriesen außen am Mauerwerk, stammen aus dem 13. Jahrhundert. Quelle: Sabine Hügelland

In der Steffenshäger Kirche befindet sich eine der ältesten Tauffünten Norddeutschlands, ein Flügelaltar aus dem 15. Jahrhundert und spätmittelalterliche Kleinkunstwerke. Die Runge-Orgel wurde 1909 geweiht. Die Entstehungszeit des Chores mit seiner äußeren Verzierung durch Formziegelbänder mit Tierdarstellungen, Weinlaubfriesen und der Priesterpforte mit den zwölf Aposteln, stammen ebenfalls aus dieser frühen Zeit. Etwas später wurden die östlichen drei Joche des Kirchenschiffes errichtet. 1865 erfolgte die Verlängerung nach Westen und der Turmbau von 34 Metern Höhe.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kirche herausragende Besonderheit im Dorf

„Nicht nur die Größe dieser Dorfkirche, sondern auch die herausragende Besonderheit im Äußeren wie im Inneren haben Menschen über sieben Jahrhunderte zusammengebracht“, sagt Ulrike Dietrich. „So ist es nun das Bestreben der Kirchengemeinde, mit Hilfe vieler Menschen, Stiftungen und Institutionen, dringende Sanierungsarbeiten durchzuführen.“

Zum Gemeindebereich Steffenshagen gehören die Dörfer Steffenshagen, Brodhagen, Reddelich, Glashagen, Hinter-und Vorder Bollhagen, Klein Bollhagen sowie Wittenbeck. Das zuständige Pfarramt befindet sich in Rethwisch.

Von Sabine Hügelland