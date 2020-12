Bad Doberan

Das beliebte Doberaner Cityfest musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, wie viele andere Weihnachtsmärkte auch. Aber das sollte Kunden nicht davon abhalten, trotzdem beim „Händler um die Ecke“ zu kaufen. Dafür wirbt Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) schon länger. Mit dem Weihnachtsshoppen am Sonnabend, für das Arenz die organisatorischen Fäden in den Händen hielt, sollte ein deutliches Zeichen für das Einkaufen im lokalen Einzelhandel gesetzt werden.

Etwas Abwechslung in schweren Zeiten

Bereits am Vormittag finden sich die ersten Kunden in der Doberaner City ein, darunter Familien mit Kindern. Für die bietet sich gleich die Gelegenheit einer Audienz beim Weihnachtsmann. Der hat gerade zusammen mit dem Bürgermeister eine Runde auf dem Markt begonnen. Unter den Gästen ist Franziska Schilling aus Kühlungsborn mit ihren Kindern John und Thea. „Wir finden es toll, dass Bad Doberan so etwas anbietet. Wir sind deshalb extra hergekommen, denn in Kühlungsborn ist nichts los“, meint die junge Frau und ergänzt, dass natürlich noch ein paar Sachen für den Nikolaustag einzukaufen seien. Das würde man nun in Bad Doberan machen. Eine gute Gelegenheit bietet sich gleich in der Nähe, denn am Markt hat an diesem Tag der neue „Kaufmannsladen“ eröffnet. Moritz Ludwig, der mit Frau und Tochter an diesem Vormittag in der Stadt unterwegs ist, lobt die Idee, ein Weihnachtsshoppen zu veranstalten. „Da haben sich die Organisatoren etwas Gutes einfallen lassen. Eine tolle Idee und etwas Abwechslung in diesen schweren Zeiten“, sagt der Bad Doberaner.

Inzwischen setzen Bürgermeister und Weihnachtsmann ihren Rundgang durch die City fort. Sogar draußen tragen beide einen Mund- und Nasenschutz. Als Vorsichtsmaßnahme, denn sie werden an diesem Tag noch vielen Menschen begegnen. In der Mollistraße bilden sich vor einigen Läden Warteschlangen. Auch das hat etwas mit Corona zu tun. In den kleineren Läden dürfen sich nur wenige Kunden zur selben Zeit aufhalten. Die Bad Doberaner halten sich dran. „Ich habe keine Befürchtungen, dass Leute unvernünftig sind. Ich vertraue unseren Bürgern und darauf, dass sie sich verantwortungsbewusst verhalten“, sagt Jochen Arenz.

Er weiß aber auch, dass solch eine außergewöhnliche Aktion wie das Weihnachtsshoppen nur gelingen kann, wenn möglichst viele Läden geöffnet sind. Je mehr mitmachen, desto besser verteilen sich die Kunden. Dass jetzt sogar alle mitziehen, ist für Jochen Arenz nicht mal überraschend. „Da hat sich was entwickelt in unserer Stadt. Unsere Einzelhändler haben richtig tolle Sachen anzubieten, und sie halten zusammen und stehen füreinander ein. Das jetzt alle mitmachen, freut mich umso mehr.“

Mehr los als sonst am Samstag

Auch Wilma Blank hat ihr kleines Fachgeschäft für Telekommunikation in der Mollistraße geöffnet. Die Inhaberin, die von ihrem Laden aus wie jedes Jahr in der Adventszeit die ganze Mollistraße mit Weihnachtsmusik beschallt, bestätigt: „Es ist auf jeden Fall mehr los als sonst samstags. Auch wenn vielleicht nicht die Umsätze wie in der Woche reinkommen, ist es eine tolle Aktion, die ich gern unterstütze.“ Musik ertönt draußen aber auch abseits vom Geschehen der City, an der Einfahrt zur alten Vogtei nahe dem Doberaner Münster. Giso Weitendorf (E-Piano) und Steffi Nickel (Trompete) führen zur Adventszeit passende Stücke live auf und locken so Kunden zu dem abgelegenen Platz, wo ebenfalls Geschäfte mit Geschenkideen auf sie warten. Steffi Nickel hat die Einsätze aller Musiker für diesen Tag organisiert. „Insgesamt sind zwölf Musiker über den Ort und den Tag verteilt im Einsatz. Sie kommen vom Posaunenchor der evangelischen Kirchgemeinde und vom Blasorchester Bad Doberan“, erzählt sie.

Der Einsatz von Livemusik an diesem Tag ist besonders schwierig. Denn einerseits sollen die Musiker Menschen anlocken, andererseits gilt es größere Ansammlungen zu vermeiden. Deshalb ziehen die Musikanten nach ein paar Stücken weiter. Auch hier folgt die Realität ganz der Planung.

Am späten Nachmittag sind es drei- bis viermal so viele Leute in der Stadt wie am Vormittag. Aber sie sind entweder in Bewegung, stehen meistens mit Abstand in einer Warteschlange oder stehen Glühwein trinkend in kleinen Gruppen von drei bis vier Personen zusammen. „Unser Ordnungsamt war unterwegs und hat kontrolliert. Es haben sich alle an die Regeln gehalten. Ich bin beeindruckt von der Resonanz und der Disziplin der Bürger. Und für die Händler hat sich dieser Tag auch gelohnt“, zieht Jochen Arenz ein durchweg positives Fazit.

Von Rolf Barkhorn