Ein Jahr nach Impfstart im Landkreis Rostock: „Wir dachten, wir haben mehr Freiheiten“

Güstrow

Anneliese Claus-Schulze ist drei Mal gegen das Coronavirus geimpft worden. Am 27. Dezember 2020 war die damals 95-Jährige eine der Ersten im Landkreis Rostock, die das Serum erhielten. Seitdem ist ein Jahr vergangen. Die erhofften Freiheiten, die eine Impfung mit sich bringen würde, sind in der „Pflegeresidenz Wutschke Am Güstrower Schloss“ nicht ganz eingetreten. Einschränkungen sind geblieben.

„Wir haben uns gefreut, dass wir die Ersten waren“, sagt Lars Wutschke. „Aber danach hat sich nichts geändert. Wir dachten, es kommt zu Erleichterungen, die Leute können in die Pflegeresidenz, dass wir mehr Freiheiten durch die Impfung genießen, aber wir haben bis heute Einschränkungen, obwohl wir geboostert sind“, sagt der Inhaber. Zu oft gebe es neue Anforderungen, die erfüllt werden müssten.

Änderungen bei den Besuchern

So durften bis vor einer Woche zwei Besucher pro Tag pro Bewohner das Heim betreten. Über Weihnachten durften dann täglich drei kommen. Dafür hat Lars Wutschke kein Verständnis. „Das war eine rein politische Entscheidung. Erst sagt man, man will die Bewohner schützen, dann wird gelockert. Das ist Willkür.“ Wir müssten jetzt lernen, mit dem Virus zu leben.

„Über den Sommer war alles okay. Im Herbst ist dann wieder eingetreten, was wir im vergangenen Jahr schon hatten“, sagt Heimleiterin Anita Wutschke. Dass bis zum 28. Dezember drei Besucher kommen durften und danach nicht mehr, sei nicht nachvollziehbar. Weil die Seniorenresidenz mit 38 Bewohnern zwischen 70 und 99 Jahren ein eher kleines Pflegeheim sei, habe man die sich immer wieder verändernden Regeln mit Bewohnern und Angehörigen abstimmen können. „Aber der Aufwand für die Verwaltung ist sehr hoch“, so Anita Wutschke in Bezug auf die Corona-Bestimmungen.

Jeder, der die Pflegeresidenz betritt, muss mittels Schnelltest getestet werden. Auch die Bewohner würden regelmäßig getestet. „Über die Festtage haben wir die Frequenz noch erhöht.“

Bürokratie hat enorm zugenommen

Sie wolle die schweren Entscheidungen nicht treffen müssen, sagt Anita Wutschke, „aber die Entscheidungen ziehen immer so einen Rattenschwanz hinter sich her“. Zum Beispiel, als die Schnelltestpflicht für alle in den Einrichtungen angeordnet wurde. „Plötzlich waren kaum noch Tests zu bekommen“, erläutert die Leiterin der Pflegeresidenz. Ein Test dauere 15 Minuten. Um alle Mitarbeiter und Bewohner auf Covid 19 zu testen, sei das Personal einen halben Tag beschäftigt. „Aber die anderen Arbeiten müssen dann auch noch gemacht werden.“

Lars und Anita Wutschke von der gleichnamigen Pflegeresidenz in Güstrow. Quelle: Anja Levien

Und so werden ein Jahr nach dem Impfstart Listen geführt, wer sich im Wohnheim, wann aufhält und wer zu einem Spaziergang das Haus verlässt. Die Weihnachtsfeier wurde abgesagt, gegessen wird nach wie vor in zwei Räumen, um den Abstand einzuhalten. Was sich seit einem Jahr verändert hat. „Man macht sich heute nicht mehr so irre und verrückt.“

Heimbewohnerin: „Ich konnte meinen Alltag leben“

Während sich der Arbeitsalltag für Lars und Anita Wutschke enorm verändert hat, können die Bewohnerinnen Anneliese Claus-Schulze und Johanna Wernecke mit den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ganz gut leben. „Ich konnte meinen Alltag leben“, sagt Anneliese Claus- Schulze. „Frau Wutschke hat uns gut und sicher durchs Jahr gebracht“, ergänzt Johanna Wernecke. Sicherlich gebe es Einschränkungen, was die Besucher betreffe, „aber es ist eben so“. Die 84-Jährige hofft auf den Sommer, „dass man draußen wieder Kaffee trinken kann“.

Impftermine Am 30. Dezember kommt ein mobiles Impfteam nach Bad Doberan in die Sporthalle, Verbindungsstraße. „Die Leute haben die Möglichkeit, sich hier ohne Termin impfen zu lassen“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Es sind Erst-, Zweit- oder Boosterimpfungen möglich.“ Zwei Ärzteteams seien zwischen 9.30 und 17 Uhr vor Ort, es gebe genügend Impfstoff der Hersteller Biontech und Moderna: „Man braucht sich also nicht ewig früh anstellen, sondern kann ganz bequem im Laufe des Tages vorbeikommen.“ Mitzubringen sind der Personalausweis sowie der Impfpass. Im Impfzentrum des Landkreis Rostock wird vom 28. Dezember bis 30. Dezember zwischen 13 und 17 Uhr ohne Termin geimpft.

Die beiden Frauen haben nicht gezögert, sich impfen zu lassen. „Ich war sehr froh, dass ich gleich am Anfang geimpft worden bin und habe meine Freunde per Telefon informiert“, erinnert sich Anneliese Claus-Schulze. „Sie hat mir weder etwas Besonderes gebracht, noch was genommen. So wie ich mich fühle, hat sich nichts geändert.“ Auch Johanna Wernecke hatte keine Bedenken. Sie vertraue da auf die Wissenschaftler. „Ich hatte keine Zweifel.“

Impfstart im Landkreis Rostock am 27.12.2020. Das mobile Impfteam (v.l.) Lucas Millich, Ronald Millich, Andreas Kröppelin, und Amtsarzt Sven Thüne auf dem Weg ins Pflegeheim "Pflegeresidenz Wutschke" in Güstrow. Hier erfolgen die ersten Impfungen im Landkreis Rostock. Quelle: Anja Levien

975 Dosen standen am 27. Dezember 2020 für die Impfungen zur Verfügung, wurden auf vier Tage aufgeteilt. Vier mobile Impfteams waren im Landkreis Rostock in den Alten- und Pflegeeinrichtungen unterwegs. Das Impfzentrum am Flughafen Rostock-Laage war noch nicht eingerichtet. Mittlerweile können in diesem bis zu 1000 Menschen pro Tag geimpft werden.

Von Anja Levien