Kröpelin

Bei den relativ milden Temperaturen dieser Tage sind auch wieder mehr Radfahrer in Kröpelin unterwegs. Erklärtermaßen in ihrem Sinne und im Interesse radelnder Urlauber bat der Kröpeliner Christian Heldt zur Einwohnerfragestunde am 28. Januar vor der Stadtvertretung um Auskunft darüber, ob man nicht das mittlere Stück der Bützower Straße – also von der Schwaanschen bis zur Schulstraße – für Fahrradfahrer in beiden Richtungen freigeben könnte. Damit die Radler diese Einbahnstraße „mit ruhigem Gewissen“ in beiden Richtungen nutzen könnten: „Wie und in welcher Form muss man das beantragen?“ Dazu ergänzte der Bewohner der Bützower Straße, dass es in besagtem Straßenabschnitt gerade im Kurvenbereich für Radfahrer „ziemlich kriminell“ werden könnte.

Schilderantrag wurde auf den Weg gebracht

Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos) brachte sein Verständnis für das Anliegen des Einwohners zum Ausdruck und meinte zunächst, dass eine Lösung des Problems wohl nur die Einschränkung der Parkmöglichkeiten an dieser Stelle bringen könne, wogegen dann wahrscheinlich viele Bürger seien.

„Für mich ist das ganz einfach“, entgegnete Christian Heldt und sagte: „Entsprechende Hinweisschilder ran gebaut und dann weiß jeder Bescheid, dass hier in der Einbahnstraße Fahrradfahrer entgegenkommen könnten. Ohne Schilder wird das auch geahndet, wenn die Radfahrer in der Einbahnstraße verkehrt rum... .“ Für Volksvertreter Thomas Lehner (CDU-Fraktion) ist entscheidend, wie er erklärte, dass sowohl Rad- als auch Autofahrer stets den Paragrafen 1 der Straßenverkehrsordnung mit ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme beachten würden.

Dieter Krüger (73) aus Kröpelin ist nur mit dem Rad unterwegs. Quelle: Thomas Hoppe

Stadtvertreter Paul Schlutow (Freie Wähler) warf ein, dass die Stadt diese zusätzliche Beschilderung beantragen solle – dann würde die Verkehrsbehörde schon entscheiden, ob das möglich ist oder nicht. Er nehme das so mit, reagierte darauf schließlich der Rathauschef. Er bestätigte gestern der OZ auf Anfrage, dass ein entsprechender Antrag auf den Weg gebracht sei. Im Übrigen kenne er alle problematischen Stellen für Radfahrer in Kröpelin, da er als Vater von drei Kindern hier auch oft mit dem Rad unterwegs sei.

Radweg nach Kühlungsborn hat Priorität

Dieter Krüger, der an der Duggenkoppel in Kröpelin wohnt, begrüßt den Schildervorschlag. Er fährt gerade mit seinem Zündapp-E-Bike vom Discounter zu seinen beiden Gärten auf dem Schulberg. Er sei nur mit dem Fahrrad unterwegs, habe gar keine Fahrerlaubnis, sagt der 73-Jährige und erzählt, dass er am vergangenen Sonntag über Bad Doberan und Heiligendamm an der Küste lang und dann die Kühlung hoch nach Kühlungsborn gefahren sei – „ungefähr 37 Kilometer“. In der Kühlung sei es allerdings kompliziert gewesen, weil da der Fahrradweg fehle und die Autos nicht über den weißen Streifen fahren dürften: „Da sind sie hinter mir hergezuckelt, aber es hat sich niemand aufgeregt.“ Im Landeskonzept habe der Radweg von Kröpelin nach Kühlungsborn eine hohe Priorität, wie auch die fehlenden rund 150 Meter von Altenhagen bis zum Abzweig Alt Karin, sagt dazu der Bürgermeister. Hier gehe es aber um Baumaßnahmen an Landesstraßen.

Manche Fahrer nutzen den Bürgersteig

Die Bützower Straße wird übrigens jetzt schon von den Radlern in beiden Richtungen genutzt: „Ich fahre auf meiner Tour in die Stadt auf der linken Seite des Bürgersteigs in der Bützower bis zum Schwarzen Weg. Die Autos von vorn sind mir zu gefährlich – außerdem regen sich die Autofahrer ja mit Recht darüber auf“, sagt ein älterer Bürger, der aus der Umgebung der Bahnbrücke über die Bützower kommt. Auch eine ältere Frau, die es nachvollziehen kann, dass die Leute zum Beispiel aus der Gegend beim Gesellschaftshaus „Zum Raben“ nicht immer den Mühlenberg hochfahren wollen, sei schon manchmal auf dem Bürgersteig entgegen der Bützower Einbahnstraße gefahren, auch wenn man das nicht dürfe, wie sie hinterherschickte.

Für Heidi Schreiber, Anwohnerin in diesem Straßenabschnitt, ist der Wunsch der Radfahrer verständlich, sie verweist aber auf die vielen, hier dicht aneinander parkenden Autos und die Mülltonnen, die an den Abholtagen auf den Bürgersteigen stehen. Da kommt gerade ein Lastwagen vorbei, der die ganze restliche Fahrbahnbreite benötigt.

