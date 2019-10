Kühlungsborn

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in einen Imbiss an der Strandpromenade in Kühlungsborn eingebrochen. Am Morgen gegen 7.40 Uhr bemerkten die Betreiber den Schaden. Nach Angaben von Polizeisprecherin Kristin Hartfil hatten die Täter die Tür aufgehebelt und den Innenraum des Gebäudes durchwühlt. Sie entwendeten aus einer Geldkassette 350 Euro. Außerdem nahmen die Diebe einen kleinen Tresor mit. Wie viel Geld darin ist, ist nach Polizeiangaben unbekannt.

Von OZ