Bad Doberan

Dreister Diebstahl in Bad Doberan: Wie die Polizei mitteilt, hat sich am Dienstagmorgen eine unbekannte Person an einem Pkw auf dem Gelände eines Autohauses (An der Gartenanlage) zu schaffen gemacht. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie nur noch eine dunkel gekleidete Person erkennen, die sich in Richtung eines benachbarten Autohauses entfernte. Die Polizisten konnten nur noch feststellen, dass aus einem Audi die Nebelscheinwerfer ausgebaut worden waren. Zuvor hatte der Täter eine Scheibe eingeschlagen, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Kripo Bad Doberan ermittelt wegen Diebstahls im schweren Fall. Hinweise werden unter Tel. 03 82 03 / 560 entgegengenommen.

OZ