Einbruchserie in Rerik

Rerik

Eine Serie von Einbrüchen verunsichert die Einwohner des Ostseebades Rerik. Betroffen sind unter anderem Kita und Schule, Kirche, ein Hotel sowie eine Physiotherapie- und Arztpraxis. „In den vergangenen Tagen wurden im Ort tatsächlich vermehrt Einbrüche zur Anzeige gebracht“, bestätigt Polizeihauptkommissar Gunnar Haase. „Bislang gibt noch keinen Täter oder Tatverdächtigen.“

Die Einbrecher würden immer in der Nacht zuschlagen und hätten es augenscheinlich auf Bargeld abgesehen, so Haase: „Die Polizei ist deshalb jetzt in diesem Bereich verstärkt auf Streife unterwegs – aber wir sind natürlich auch auf die Mithilfe von aufmerksamen Anwohnern angewiesen.“

Anzeige

Letzter Fall im Oktober 2019

Seit Monaten habe es in Rerik keine Einbrüche mehr gegeben, sagt der Polizeihauptkommissar: „Im Ort war lange Ruhe.“ Der letzte, besonders heftige Fall hatte sich im Oktober vergangenen Jahres ereignet: Damals hinterließen die Täter in einem Eiscafé ein Bild der Verwüstung. Sie zerstörten die Inneneinrichtung, drehten alle Wasserhähne auf und stahlen eine Kellnerbörse mit Bargeld. Schaden: gut 100 000 Euro.

Weitere OZ+ Artikel

Hinweise: Polizeihauptrevier Bad Doberan – Tel. 038 203/560

Lesen Sie auch

Von Lennart Plottke