Einbrüche in Kühlungsborn: Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Ermittlungserfolg der Polizeiinspektion Güstrow: Ein 40-jähriger Deutscher steht nach Angaben der Staatsanwaltschaft Rostock in dringendem Verdacht, mindestens zwei Einbrüche im Ostseebad Kühlungsborn begangen zu haben. Bei den zwei genannten Taten handelt es sich um Einbrüche in ein Hotel und in eine Apotheke.

In der Nacht vom 23. zum 24. Juni soll der Beschuldigte ein Hotel in Kühlungsborn durch die unverschlossene Haupteingangstür betreten, den Bereich der Rezeption erfolglos durchsucht, anschließend die Tür zur Bar aufgehebelt und versucht haben, die angrenzende Kellertür aufzubrechen. Danach soll er sich zurück ins Foyer und von dort aus in den Keller begeben haben, um diesen – ebenso erfolglos – zu durchsuchen.

Der zweite Verdachtsfall betrifft eine Tat aus derselben Nacht. Dort soll der Beschuldigte ebenfalls im Ostseebad die Eingangstür einer Apotheke aufgehebelt haben, um sich so den Zugang zu den Geschäftsräumen zu verschaffen. In der Apotheke wurde dabei eine dreistellige Summe Bargeld entwendet.

Antrag auf Haftbefehl

Nach Durchsuchungen in der vergangenen Woche und dank der Mithilfe der Bevölkerung hätten sich laut Staatsanwaltschaft die Tatvorwürfe gegen den Beschuldigten erhärtet. Deshalb sei jetzt auf Antrag ein Haftbefehl durch das zuständige Amtsgericht Rostock erwirkt worden.

Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten, der sich aktuell in Untersuchungshaft befindet, werden weitergeführt. Es wird insbesondere geprüft, ob Zusammenhänge zu weiteren Taten in Rerik und Kühlungsborn hergestellt werden können. Im Falle seiner Verurteilung droht dem Beschuldigten eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren.

Von Lennart Plottke