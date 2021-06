Eine Million Euro: Satow nimmt für drei Bauvorhaben mehr Geld in die Hand

Satow

Die Gemeinde Satow will noch in diesem Jahr drei größere Vorhaben voranbringen. Zum einen handele es sich um die Schulhofgestaltung an der Schule am See, sagte Marie Komm, Leiterin des Hauptamtes, auf der jüngsten Sitzung der Satower Gemeindevertreter: „Hierfür sind Gesamtkosten in Höhe von 750 000 Euro vorgesehen – Fördermittel wurden bereits abgelehnt.“ Deshalb müsse diese überplanmäßige Ausgabe jetzt mit finanziellen Mitteln aus anderen Haushaltsstellen realisiert werden, so Komm – etwa mit 150 000 Euro aus dem Topf für die digitale Ausstattung der Schule.

„Wir können für einige Vorhaben in diesem Jahr noch Fördermittel beantragen.“ Marie Komm, Leiterin Hauptamt Satow Quelle: privat

Darüber hinaus solle auch der Schulhof der Grundschule erneuert werden: „Die Kosten belaufen sich auf gut 471 000 Euro – eine 85-prozentige Förderung ist hier möglich.“ Damit verbleibe für die Gemeinde ein Eigenanteil in Höhe von rund 70 600 Euro.

Auch für die Installation und Inbetriebnahme von drei Zisternen entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes könnten in diesem Jahr noch Fördermittel beantragt werden, erklärte Komm: „Wir rechnen hier mit Gesamtkosten in Höhe von rund 300 000 Euro – 90 000 Euro sind förderfähig.“

Gemeindevertreter reagieren mit Unverständnis

Argumente, die nicht bei allen Gemeindevertretern auf Verständnis stießen: „Wir reden hier unter anderem von 750 000 Euro Mehrausgaben für die Schule“, sagte etwa Stefan Holtzhaußen (CDU). „Nur dass es mal alle gehört haben.“ Er könne im Übrigen nicht nachvollziehen, dass eigentlich eingeplante Fördermittel nun doch nicht gewährt würden, so Holtzhaußen. Darauf gebe es kein Anrecht, entgegnete Bürgermeister Matthias Drese (SPD): „Wir können diese Unterstützung nur beantragen – ob sie dann auch tatsächlich kommt, liegt nicht mehr in unserer Hand.“

Apropos: Mit Blick auf die Fertigstellung des Schul-Ersatzneubaus gebe es aktuell einen mehrwöchigen Bauverzug, sagte Bürgermeister Matthias Drese (SPD): „Das liegt unter anderem daran, dass im Moment nicht alle Baumaterialien termingerecht beschafft werden können.“ Eigentlich sollten die Hauptarbeiten Ende September abgeschlossen sein. Immerhin hätten die Gewerke jetzt mit dem Innenausbau begonnen, so Drese: „Nachdem die Fassade gedämmt wurde, sind Elektriker und Heizungsbauer im Gebäude beschäftigt.“

Trotz einiger Bedenken votierte die Gemeindevertretung letztlich einstimmig für alle drei vorgestellten überplanmäßigen Ausgaben – und machte so den Weg für die Bauvorhaben frei.

Von Lennart Plottke