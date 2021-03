Kfz-Branche in Not - Corona-Krise: Ein Drittel der Autohäuser und Werkstätten in MV steht vor dem Aus

Seit zehn Wochen sind die Verkaufsräume der Autohändler geschlossen. Das Neu- und Gebrauchtwagengeschäft bricht ein. Was die Branche jetzt von der Landesregierung fordert.