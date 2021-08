Bad Doberan

Zurück aus dem Katastrophengebiet: Die freiwilligen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes haben auch einige Tage nach ihrem Hochwassereinsatz in Rheinland-Pfalz jede Menge starke Bilder im Kopf. „Das waren kriegsähnliche Zustände“, bringt es Anja Marner vom DRK-Kreisverband Bad Doberan drastisch auf den Punkt. „Zerstörte Häuser, Straßen und Brücken, zusammengeschobene und übereinandergestapelte Autos – man kann es kaum beschreiben.“ Was sich besonders eingebrannt hat: „Unmengen an Staub und Schmutz – und dieser toxische Gestank aus Feuchtigkeit, Fäkalien und Kadavern, der permanent in der Luft hing.“

„Das war eher ein Tsunami als ein Hochwasser, wie wir es vielleicht aus dem Jahr 2002 kannten – mit großem Leid für die betroffenen Menschen.“ Anja Marner, Mitarbeiterin DRK-Ortsverband Bad Doberan Quelle: Thomas Hoppe

Ende Juli hatten sich auch sechs Helfer des Deutschen Roten Kreuzes aus Bad Doberan und Grevesmühlen im Rahmen der Medical Task Force (MTF) gemeinsam auf den Weg Richtung Westdeutschland gemacht. „Entgegen unserer Annahme, im Bereitstellungsraum am Nürburgring bei Bedarf die medizinische Versorgung zu übernehmen und den Rettungsdienst zu unterstützen, wurden wir direkt in den besonders betroffenen Landkreis Ahrweiler geschickt“, sagt Marner. „Hier haben wir den Menschen vor Ort sanitätsdienstliche Hilfe angeboten und oft auch einfach nur zugehört – die Anwohner waren sehr dankbar, viele haben erzählt und erzählt.“

Flutkatastrophe gleicht einem Tsunami

Etwa vom vielen Wasser, das sich seinen Weg in die Häuser gebahnt und dort erst Gläser und Geschirr und dann nach und nach das Mobiliar zerstört hätte: „Die Menschen haben unter ihren Dächern gehockt, haben gehört, wie sich das Wasser bewegt, das Knacken und Klirren im Erdgeschoss – sowas vergisst man nicht.“ Selbst für erfahrene Kollegen sei dieser Einsatz schon sehr besonders gewesen, sagt Anja Marner: „Das war eher ein Tsunami als ein Hochwasser, wie wir es vielleicht aus dem Jahr 2002 kannten – mit großem Leid für die betroffenen Menschen.“

Wie im Kriegsgebiet: DRK-Helfer Steffen Kuse sieht vor dem Einsatzfahrzeug zerstörte Straßen und auf den Kopf gestellte Autos. Quelle: Marko Sablonski/DRK MTF 13

Am Tag nach ihrer Ankunft in Rheinland-Pfalz habe das Katastrophenschutzkontingent MV Quartier an einer Realschule im Ortsteil Bachem bezogen, so Marner: „Auch von hier aus wurden wir zu Streifen in Wohngebiete geschickt und haben darüber hinaus versucht, die Schule aufzuräumen und von Schlamm und Dreck zu befreien.“ Das Gebäude sei so stark von den Auswirkungen des Hochwassers betroffen gewesen, „dass ich mir nicht vorstellen kann, wie dort jemals wieder Kinder unterrichtet werden sollen“, sagt Steffen Kuse, Bereitschaftsführer und MTF-Koordinator in Grevesmühlen. „Es ist einfach völlig unwirklich, wenn man sich bewusst macht, dass das alles unter den Fluten begraben war.“ Auch für ihn seien die Gespräche mit den Betroffenen vor Ort Erfahrungen gewesen, die geprägt hätten. „Der Einsatz hat Spuren hinterlassen, das muss man so sagen.“

Großes Engagement: Das Team des Katastrophenschutzkontingentes Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Ahrweiler. Quelle: Marko Sablonski/DRK MTF 13

Ein positiver Aspekt im ganzen Elend: „Unter den Helfern aus ganz Deutschland gab es eine sehr berührende Hilfsbereitschaft“, macht Anja Marner deutlich. „Wir waren in Ahrweiler unter anderem mit den Maltesern aus Koblenz unterwegs – die haben für uns nach dem ersten Einsatztag spontan Verpflegung organisiert und in ihrer Fahrzeughalle Feldbetten aufgestellt.“ Für das Doberaner und Grevesmühlener DRK-Team nach insgesamt 44 Stunden ohne Schlaf eine Wohltat: „Wir konnten uns dann auch mal wieder duschen – es gab so massive Eindrücke, danach haben wir uns erstmal gegenseitig aufgefangen.“

Feriencamps für betroffene Kinder

Dass die Frauen und Männer aus Mecklenburg-Vorpommern noch einmal ins Krisengebiet fahren, glaubt Anja Marner aktuell nicht: „Wir sind zwar immer in Bereitschaft – aber es gibt dort jetzt viele Helfer und Organisationen in unmittelbarer Nähe.“ Dennoch: „Das Aufräumen wird noch Monate dauern – und ein Zurück zur Normalität wird es auf absehbare Zeit schon gar nicht geben.“

Um so mehr freue sie sich über die Aktion des Deutschen Roten Kreuzes, für betroffene Kinder Feriencamps auch in MV anzubieten, sagt Marner, die „im normalen Leben“ als Bereichsleiterin für die DRK-Kitas zuständig ist: „Kinder brauchen jetzt Balsam für die Seele – und auch, wenn sie oder die Eltern von dem Angebot keinen Gebrauch machen wollen, ist auch diese Geste so wichtig.“

