Einschulung: OZ-Beilage für Rostock und Bad Doberan erscheint

Bad Doberan

In die erste Klasse der Goethe-Grundschule in Rerik gehen jetzt jeden Morgen Finn, Mateo, Noah, Enna, Victor, Mads, Frida, August, Richard, Lena, Lovina, Emma-Silvia, Natalie, Jayden und Tim. Wie diese 15 Schulknirpse starteten im Landkreis Rostock 1201 ehemalige Kindergartenkinder in den aufregenden neuen Lebensabschnitt Schulzeit.

Um noch einmal an das freudige Ereignis zu erinnern, erscheint morgen die Sonderbeilage zur Einschulung 2020 in Ihrer OSTSEE-ZEITUNG. Wir möchten damit allen Abc-Schützen und Abc-Eltern recht herzlich gratulieren.

Von Thomas Mandt