Bad Doberan

Hurra, endlich ein Schulkind – dieser Traum hat sich am 31. Juli für 1855 Jungen und Mädchen in Rostock und 1246 Schulstarter im Landkreis Rostock erfüllt. Die Zahl der Abc-Schützen ist damit gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (Rostock = 1786, Landkreis = 1201).

Bevor es aber so richtig losgehen kann mit dem Lesen, Rechnen und Schreiben lernen, müssen sich die Lütten erst mal an die neuen Klassenkameraden, an das Stillsitzen auf dem Hosenboden, das Zuhören und das Melden, wenn man etwas zu sagen hat, gewöhnen. Und wer von den kleinen Ex-Kindergartensteppkes noch Startschwierigkeiten beim neuen Ernst des Schullebens hat, für den gibt es ja bekanntermaßen ein altbewährtes Geheimrezept: die Zuckertüte. Der traditionelle Süßwarenkegel, dessen Inhalt prima über möglichen Schulstartfrust hinweg tröstet.

Und sogar eine kleine erste Prüfung haben die vielen frisch Eingeschulten schon gemeinsam mit Bravour gemeistert: das gute alte Erinnerungsfoto für die Zeitung nämlich. Das Resultat halten Sie, liebe Leser, gerade in Händen. Viele Menschen haben auch in diesem Jahr wieder fleißig an der Sonderbeilage der OSTSEE-ZEITUNG mitgearbeitet.

Bildergalerie: Erstklässler rund um Bad Doberan

Zur Galerie In dieser Galerie finden Sie die Fotos der Buchenbergschule, der Lessing-Grundschule, der Schule Am Mühlenberg Kröpelin, der freien Schule Rerik, der Regenbogenschule, der Christlichen Münsterschule, der Fritz-Reuter-Grundschule, der Conventer Schule Rethwisch, der Grundschule „Am Hellbach“ Neubukow.

Für Eltern, Großeltern und nicht zuletzt die Schulstarter selbst eine schöne Erinnerung an einen so wichtigen Tag in ihrem Leben. Dem Tag, an dem es hieß: Hurra, ich bin ein Schulkind.

Von Thomas Mandt