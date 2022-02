Hohenfelde

Die Auswirkungen des Sturmtiefs „Nadia“ vom Wochenende sind in Hohenfelde bei Bad Doberan noch zu sehen. Von der Landesstraße fallen dem Autofahrer die großen Baumteller der sechs Pappeln ins Auge, die in der Nacht zu Sonntag auf das Gehöft und Wohnhaus von Alexandre und Stefanie Amido gefallen sind. Am Mittwoch wurde das Dach des Hauses von der Last der Bäume befreit und die Schäden sichtbar.

„Mir war der Sturm nicht geheuer, ich habe nicht gut geschlafen“, erinnert sich Stefanie Amido an die Nacht, als Sturmtief „Nadia“ mit Sturmböen von bis zu 100 Kilometer pro Stunde über den Landkreis Rostock zog. „Die Bäume haben mir schon immer Sorgen bereitet.“ Sie und ihr Mann Alexandre Amido seien durch einen dumpfen Schlag hochgeschreckt. „Wir haben gedacht, dass war ein großer Ast.“ Das war vier Uhr morgens, draußen herrschte Dunkelheit. „Wir haben das Ausmaß gar nicht gesehen.“ Man habe nicht sagen können, ob es ein oder mehrere Bäume sind.

Alexandre Amido rief die Feuerwehr und auch der Nachbar hätte schon die Einsatzstelle kontaktiert gehabt, erzählt der 39-Jährige. „Wir haben den Sturm gehört und gesehen, dass was auf dem Dach war“, erinnert er sich.

Sechs Pappeln sind auf ein Gehöft in Hohenfelde gefallen. Ein Baum traf das Wohnhaus. Am Mittwoch wurde dieser vom Baumdienst Weymann entfernt. Quelle: Anja Levien

Doch erst mit dem Tageslicht wird das wahre Ausmaß sichtbar. Sechs Pappeln sind vom Nachbargrundstück umgefallen. Zwei Bäume haben das Haus beschädigt, die anderen Carport, Schuppen und Schaukel. Die Freiwillige Feuerwehr Hohenfelde und das Technische Hilfswerk der Ortsgruppe Bad Doberan sind mehrere Stunden im Einsatz. „Wir haben das THW gleich morgens angefordert, weil wir verhindern wollten, dass sich der Baum weiter ins Dach eingräbt“, erläutert Wehrleiter Joachim Hexel.

Am Mittwoch ist das Gerüst unter dem Baum noch zu sehen. Der Stamm hat sich allerdings schon wieder etwas aufgerichtet, nachdem Hannes Weymann vom Baumdienst Weymann immer mehr vom Baum wegnimmt. Mit der Motorsäge sägt er Stück für Stück vom Baumriesen weg. So werden auch die Schäden am Dach immer deutlicher. Dachziegel sind locker, an einigen Stellen verschwunden. Die lockeren nimmt Hannes Weymann vorsichtshalber ab, damit sie nicht runterrutschen und zur Gefahr werden.

Nachdem der Baum entfernt wurde, werden die Schäden am Dach sichtbar. Quelle: Anja Levien

Ein Ast sei durch das Dach in das alte Kinderzimmer gedrungen, schildert Stefanie Adomi. Doch die beiden Zwillingsmädchen haben zum Glück in einem anderen Raum geschlafen und den Krach der Nacht nicht mitbekommen. „Die haben weitergeschlafen“, sagt Alexandre Amido. Die fast Dreijährigen wurden von ihren Eltern geweckt und in Sicherheit gebracht.

Die Familie kam im Gemeindezentrum unter, wohnt jetzt in einer Pension in Althof. Die Mädchen hätten das Erlebte bisher gut verarbeitet. „Sie haben alles gut aufgefasst und sehen das als Abenteuer“, erzählt Stefanie Amido.

Feuerwehr, THW, Gemeinde helfen der Familie

Bis Mittwochvormittag war noch nicht geklärt, ob die Familie in ihr Haus, in dem sie seit zwei Jahren lebt, zurückkehren kann. „Wir durften erst einmal nicht ins Haus, weil nicht klar war, ob es einstürzt.“ Später habe sie mit Helm auf dem Kopf das Nötigste herausholen können. „Die Versicherung hat schnell reagiert und wir konnten in eine Pension.“ Am Mittwoch sollte das Dach noch näher untersucht werden.

Feuerwehr, THW, Nachbarn, Gemeinde – alle hätten der jungen Familie geholfen, haben sich um Unterkunft gekümmert, haben die Bäume, die bis auf das Nachbargrundstück ragten, zerkleinert, so dass die Autos unterm Carport weggefahren werden konnten, haben Kontakt zu Dachdecker und Baumdienst hergestellt. „Wir haben unsere Nachbarn vorher nicht so gekannt“, sagt die 38-Jährige. „Jetzt kennen wir sie.“ Etwas Positives, was die Familie aus dem Unglück mitnimmt.

Von Anja Levien