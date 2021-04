Biendorf

Dreck – nein danke! In der Gemeinde Biendorf verbrachten viele Einwohner die vergangenen Tage damit, Unrat aus ihren Dörfern, von Spielplätzen, an Weges- und Waldrändern einzusammeln. „Wir legten dazu auch Blühwiesen an“, berichtet Bürgermeisterin Peggy Freyler. In Wischuer, Jörnstorf Hof, Lehnenhof und Westenbrügge werden jetzt hoffentlich viel mehr Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Co. Einzug halten.

Brücke über Hellbach erneuert

„Außerdem wurden Bushaltestellen in Jörnstorf Hof sowie Gersdorf gestrichen“, so Peggy Freyler. Und trockenen Fußes können Spaziergänger nun wieder den Hellbach überqueren. Entlang des Wanderweges von Westenbrügge nach Parchow entstand eine kleine Brücke über den Bach.

Die Biendorfer packten ordentlich an beim Subbotnik. Sie erneuerten auch eine Brücke über den Hellbach. Quelle: Privat

Auf dem Fitnessplatz in Wischuer für den Erwachsenensport wurde ebenfalls eine kleine Brücke gebaut. Die Subbotniker brachten auch die Sitzgelegenheiten in Ordnung. Sie putzten dort einmal sehr gründlich durch.

Zu viel Müll am Wegesrand und im Wald

„Und leider sammelten wir auch noch Berge von Müll ein“, sagt die Bürgermeisterin. „Vor allem Autoreifen, Verpackungsmüll, Folien, Glas, Fast-Food-Verpackungen haben wir gefunden“, sagt sie. „Sogar Pfandflaschen fanden sich jede Menge. Das kann ich nun gar nicht verstehen“, macht sie klar. Die Müllverursacher scheinen unter dem Motto zu leben: Wegwerfen ist einfacher als abgeben. Zusammen kamen ein ganzer VW-Transporter voller Müll und ein zusätzlicher Anhänger.

Auch in Jörnstorf Hof wurde alles frühlingsfrisch gemacht, um Hummeln und Co. mit Blühwiesen anzulocken. Quelle: Privat

„Drei Tage waren auch nötig, damit coronabedingt nicht zu viele Leute auf einmal unterwegs waren“, erklärt Peggy Freyler. „Mitgemacht haben auch viele Kinder, die vor allem Schilder und Bushaltestellen säuberten. Es war wirklich toll, zu sehen, wie viele dabei waren, um die Dörfer zu verschönern“, freut sich Peggy Freyler. Sie hofft, dass die Sauberkeit anhält und nicht wieder Müll aus vorbeifahrenden Fahrzeugen geworfen wird.

Von Sabine Hügelland