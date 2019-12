Einwohner sollen mitentscheiden: Börgerende sucht nach Leitbild

Rethwisch

Ein Konzept zur Entwicklung der Gemeinde – das könnte es bald auch in Börgerende-Rethwisch geben. Einen entsprechenden Antrag brachte jetzt Mathias Buhr auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter ein: „Der Bauausschuss sollte sich zeitnah mit den Vorbereitungen eines derartigen Konzeptes beschäftigen und der Gemeindevertretung einen Entwurf vorlegen.“

Ein interessanter Vorschlag – mit jeder Menge Klärungsbedarf: „Was verstehen Sie darunter?“, fragte etwa Klaus Bergmann. „Welche Zeitschiene stellen Sie sich vor? Was soll dieses Konzept alles beinhalten?“ So weit habe er noch gar nicht gedacht, gab Buhr zu: „Aber vor der Wahl haben viele Leute gesagt, dass sie so etwas für unsere Gemeinde wollen – bislang ist in diese Richtung aber noch nichts passiert.“

Externer Berater soll Bauausschuss unterstützen

Grundsätzlich könne er Buhrs Vorschlag unterstützen, sagte Gemeindevertreter und Bauausschuss-Vorsitzender Norbert Person: „Aber ich denke, dass wir uns für die konkrete Ausarbeitung vielleicht einen externen Berater mit ins Boot holen sollten – der Bauausschuss wäre damit neben seiner eigentlichen Arbeit sicher überfordert.“

Matthias Buhr, Gemeindevertreter Quelle: Privat

Einen weiteren Gedanken warf Axel Jaeger in die Runde: „Wir könnten auch einen temporären Ausschuss bilden, der sich innerhalb einer Legislaturperiode ausschließlich mit einer Gemeindeentwicklungskonzeption beschäftigt – ähnlich wie der ‚Waterkant-Ausschuss‘ vor einigen Jahren.“ Er halte einen externen Berater ebenfalls für die beste Variante, sagte Bürgermeister Horst Hagemeister: „Obwohl ich nicht weiß, was eigentlich entwickelt werden soll – es gibt kaum noch freie Gemeindeflächen, und auf privatem Land sehe ich auch nur noch wenig Potenzial.“

Fragebögen für Wünsche der Einwohner

Aber genau das wolle man ja herausfinden, erklärte Mathias Buhr: „Wir sollten die Einwohner mit ins Boot holen und Fragebögen erstellen, um so zu erfahren, was den Menschen wichtig ist. Das kann dann in verschiedene Themenbereiche untergliedert werden – wie es funktionieren kann, hat uns Nienhagen doch vorgemacht.“

Im Ostseebad hatte eine Arbeitsgruppe gemeinsam mit vielen weiteren Mitstreitern über mehrere Monate ein Konzept zur Gemeindeentwicklung erarbeitet. Kernpunkte des Zukunftspapiers, das mehr als 40 Projekte und Maßnahmen enthält: Verkehrssicherheit erhöhen, Parkplatzsituation verbessern, eine Infrastruktur für den Strand entwerfen, Wohnraum anpassen. Jetzt werden die wichtigsten Themen in weiteren Arbeitsgruppen vertieft und konkret angepackt.

Kritik an Funkmast-Bau an der Börgerender Straße

Dass die Bürger mit ins Boot geholt werden sollen, sehe er kritisch, sagte Klaus Bergmann: „Bestes Beispiel, wie es nicht laufen sollte, ist doch der ‚Kletterturm‘, dessen Bau kurzerhand beschlossen wurde.“ Was Bergmann meinte: Im November hatte die Deutsche Telekom an der Börgerender Straße einen 40 Meter hohen Funkmast errichtet – zur Überraschung einiger Anwohner. Für ihn kein Argument, sagte Norbert Person: „Ich hätte kein Problem damit, mir die Ideen der Leute anzuhören – ich muss ja nicht jede zu meiner eigenen machen.“

Offenbar gebe es noch jede Menge Gesprächs- und Konkretisierungsbedarf, sagte Horst Hagemeister: „Deshalb sollten wir den eingebrachten Antrag heute von der Tagesordnung nehmen – der Bauausschuss kann sich jetzt in Ruhe besprechen, was genau entwickelt werden soll und legt dann die Ergebnisse in einer der nächsten Gemeindevertretersitzungen auf den Tisch.“ Ein Vorschlag, dem sich letztlich eine Mehrheit der Abgeordneten anschloss.

Nächste Sitzungen Sozial- bzw. Bauausschuss: 7. Januar bzw. 21. Januar, jeweils 19 Uhr, Feuerwehrgebäude Rethwisch

Von Lennart Plottke