„Was für die Touristen gemacht wird, kommt auch den Einwohnern zugute.“ Davon ist Uwe Ziesig überzeugt. Er kandidiert als Einzelbewerber für die Stadtvertretung von Kühlungsborn. „Wenn wir die Urlauber nicht hätten, bräuchten wir über Dinge wie den Sportplatz in Ost garnicht erst nachzudenken.“ Der muss seiner Ansicht nach unbedingt erhalten bleiben. „Wir sollten prüfen, was da möglich ist.“ Ein erster Schritt wäre, ein Planungsbüro zu beauftragen. Einwohnern und Touristen gleichermaßen käme auch eine bessere Busanbindung des Ostseebades zu Gute.

Berufsverkehr für Arbeitskräfte

Uwe Ziesig wünscht sich einen Citybus, der allerdings in den Abendstunden auch über das Stadtgebiet hinaus fährt. Das würde Arbeitskräften in der Gastronomie den Heimweg von der Arbeit in die umliegenden Gemeinden erleichtern. „Denn viele, die hier arbeiten, finden keine bezahlbare Wohnung.“ Bei der Anwerbung von Arbeitskräften spiele auch die Kinderbetreuung eine Rolle. Der vierfache Großvater befürwortet einen Neubau der Kindertagesstätte „wenn ein Standort gefunden ist.“ Derzeit sei das B-Plan-Gebiet an der Umgehungsstraße angedacht. Dort soll unter anderem auch eine Jugendherberge entstehen.

Duschen am Strand

Ein Konzept, wie die Innenstadt vom Verkehr entlastet werden kann, liegt vor. „Die Maßnahmen müssen jetzt nach und nach umgesetzt werden.“ Am wichtigsten seien ihm aber die vorgeschlagenen Auffangparkplätze am Stadtrand. „Da wird es wohl noch einigen Gesprächsbedarf geben.“

Auf den Weg bringen müsse die Stadt auch das Strandkonzept, das derzeit erarbeitet wird. Es beinhalte zum Beispiel Duschen am Strand. „Die sind international Standard. da müssen wir Gas geben, um nicht abgehängt zu werden.“ Der Strand sei ohnehin ein wichtiges Aushängeschild für den Ort. „Da müssen wir prüfen, was an Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen gemacht werden kann.“

Dazu gehöre auch die bestehende Seebrücke in Ost. „Vielleicht gebe es die Möglichkeit, dafür Fördergelder zu erhalten.“ Parallel dazu setzt Uwe Ziesig sich aber auch für den Bau einer neuen Seebrücke in Kühlungsborn West ein. Was den Standort und die Größe anbetrifft, gib es bereits Beschlüsse. Der Ordnungsamtsleiter im Amt Doberan Land dringt aber darauf, diese Pläne weiter voranzutreiben. „Damit wir vorbereitet sind, falls ein Investor kommt.“

Auf den wartet auch die Villa Baltic. „Wir sollten da im Rahmen unserer Möglichkeiten auch kompromissbereit sein.“ Denn das wichtigste sei, dass das Gebäude erhalten bleibt. „Es wäre natürlich schön, wenn es zumindest ein bisschen öffentlich zugänglich bliebe.“

Innenstadt muss instand gehalten werden

Aber auch die Innenstadt will Uwe Ziesig attraktiver machen. Die Stadt Kühlungsborn sei städtebaulich gut aufgestellt, fast alle Straßen und Gehwege seien saniert. Nun käme es darauf an, auch die Infrastruktur in Stand zu halten. Dabei gehe es unter anderem um Toilettenhäuser und Bänke. „Das unterschätzt man oft.“

Der 63-Jährige tritt bereits zum dritten Mal als Einzelkandidat für die Stadtvertretung an. „Ich will unabhängig sein von Wahlprogrammen.“ Außerdem befürchtet er, als Parteimitglied Entscheidungen der Landes- und Bundesregierung mittragen müsste. „Die Bäderregelung zum Beispiel ist fernab jeder Realität. und wir müssten das dann vor Ort den Leuten erklären.“

Entscheidungen gemeinsam treffen

Letztendlich entscheide die Mehrheit über die Vorhaben in Kühlungsborn, sagt der 63-Jährige. Viele Projekte würden jedoch jahrelang nicht umgesetzt. Dazu gehöre beispielsweise das geplante Bürgerhaus zwischen Parkhaus und Morada Hotel. Das sei frustrierend. „Uneinigkeit bedeutet Stillstand“, sagt Uwe Ziesig. Deshalb sollte die neue Stadtvertretung Schwerpunkte setzten und die dann gemeinsam umsetzen. „Der Anspruch sollte sein, Entscheidungen zum Wohle aller Einwohner und Gäste zu treffen.“

