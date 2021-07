Einzelhändler in Kühlungsborn freuen sich über freundliche und zahlungskräftige Kunden. Die immer noch geltende Maskenpflicht dämpft die Euphorie allerdings etwas. Verluste aus dem Frühjahr sind nicht mehr aufholbar. Jetzt sei es aber fast „wie in einer normalen Saison“.

Geschäftiges Treiben in der Strandstraße in Kühlungsborn-Ost – Kai-Uwe Klose, Inhaber Schuhhaus am Meer, ist froh, dass wieder so etwas wie eine normale Saison möglich ist (r.). Vanessa Kleinow im Ladengeschäft Dittmann in Kühlungsborn West freut sich über nette und kauffreudige Kunden (l.). Quelle: Rolf Barkhorn