Kühlungsborn

Der Grenzturm, der Konzertgarten Ost und die Villa Baltic per Lichtinstallation ab dem Abend in Szene gesetzt, zuvor Bummeln durch die Geschäfte – mit dem Lichter-Shopping-Wochenende in Kühlungsborn sollte von Freitag bis Sonntag der Einzelhandel belebt und auf die Notwendigkeit von Kultur aufmerksam gemacht werden. Am Sonntag zogen die Einzelhändler ein erstes Fazit: Das Wochenende wurde angenommen, aber die Touristen fehlen spürbar. Viele hätten sich auch Imbissstände gewünscht.

Dietmar und Hannelore Spitzner haben am Sonntag im Ostseejuwelier von Klaus Wolfert vorbeigeschaut. „Wir wollen eine Uhr zu Weihnachten und möchten die Verkäufer hier unterstützen“, sagt Dietmar Spitzner aus Kühlungsborn. „Es ist schön, dass die Einheimischen vorbeikommen, das ist relativ selten“, sagt Klaus Wolfert. Doch die Touristen fehlten. „Sie machen 80 bis 90 Prozent des Umsatzes aus“, so der Inhaber.

Verkauf von Bockwurst und Glühwein fehlt

Es sei schön, dass was gemacht werde. Es sei rechtzeitig damit geworben worden. Das sieht Mario Wunsch, Mitarbeiter bei Villa Riviera, anders. Der Samstag sei gut gewesen. Dennoch: „Das ist schlecht kommuniziert worden“, kritisiert er. Medial hätte das Wochenende viel mehr beworben werden können.

Lichtinstallation in Kühlungsborn: So sahen Villa Baltic, Grenzturm und Konzertgarten aus

Von der Stadt wünscht er sich mehr Engagement. Es sei noch keiner bei ihm gewesen, um zu fragen, wie es im Einzelhandel laufe. „Mir fehlt persönlich das Gefühl, dass sich gekümmert wird“, sagt Mario Wunsch. Weiterer Kritikpunkt: Es fehlten Stände, an denen Bockwurst oder Glühwein verkauft werde.

Klaus Wolfert, Inhaber Ostseejuwelier: „Es ist schön, dass die Einheimischen vorbeikommen, das ist relativ selten.“ Quelle: Anja Levien

Letzteres ist immer wieder zu hören. Auch die Kunden, die bei Petra Weiß, Mitarbeiterin von Baltic Sportswear, im Geschäft waren, hätten sich dahingehend geäußert. „Klar kann man nirgends stehen oder sitzen, aber dass man was in der Hand hat, einen Glühwein zum Aufwärmen, das haben sich viele Kunden gewünscht.“

„Wir sind überrascht, wie viele sich auf den Weg gemacht haben“

Helmut und Monika Zablowski sind aus Rerik gekommen, um durch die Geschäfte zu bummeln. Bei Fliesen & Wohnambiente Britta Busch fangen sie an. „Wir sind zufrieden mit dem Wochenende“, sagt Juniorchefin Nora Busch. Im Vergleich zum ersten Adventswochenende der Jahre zuvor – eigentlich in Kühlungsborn das Stammgast-Wochenende – seien es schon weniger Kunden. „Die Touristen fehlen, aber wir sind positiv überrascht, wie viele sich auf den Weg gemacht haben.“

Horst Salchow, 69, Redentin: „Es ist schön, dass so ein besonderes Wochenende angeboten wird. Aber die Urlauber fehlen, die haben das Geld in der Tasche.“ Quelle: Anja Levien

Nadine und Steffen Lange sind auf dem Spaziergang im zweiten Geschäft von Britta Busch „Traum & Zeit“ in Kühlungsborn-West eingekehrt. Sie begrüßen das Aktionswochenende. Am Sonnabend hätten sie sich die beleuchteten Objekte angesehen. „Das hat uns gut gefallen“, sagt Nadine Lange.

Künstlerin Katrin Bethge setzt Objekte in Szene

2019 hatte das Ostseebad einige Plätze und Gebäude in der Stadt bunt beleuchtet. In diesem Jahr hatte die Künstlerin Katrin Bethge Lichtinstallationen inszeniert. Dass sie dafür einfache Technik einsetzte und damit verblüffende Effekte erzielte, war am besten im Konzertgarten Ost zu erkennen. Dort bildeten ein Teil der Bühne und die Sitzreihen einen bunten Farbfächer, deren Farbstimmung sich ständig wandelte. Projiziert wurde alles mit einem einfachen Polylux-Gerät.

Erzeugt wurden die Effekte mit einem einfachen Polylux. Quelle: Rolf Barkhorn

Es reichten ein paar bunte Folienstreifen auf der Leseoberfläche des Gerätes und eine sich am dünnen Faden drehende Glasscheibe vor dem Projektor, um diese farbenfrohen Effekte zu erzielen.

Ganz so farbenfroh fiel die kunstvolle Beleuchtung der Villa Baltic dieses Mal nicht aus. Im Gegensatz zur Vorjahresinstallation war sie farblich zurückhaltend und ein Stück weit weniger grell, mitunter sogar recht blass und dunkel. Dafür wechselten die Motive an der Fassade ständig. Ein Fenster in der oberen Etage war von innen beleuchtet und man erkannte schemenhaft Menschen im Raum. Damit sollte angedeutet werden, dass die Villa einmal Gäste beherbergte.

Lichtinstallation am Grenzturm in Kühlungsborn Quelle: Rolf Barkhorn

Aber Besuchern ging es nicht immer um einzelne künstlerische Details, sondern um die Gesamtwirkung der Projektion. „Ich bin total enttäuscht, ich hatte sonst was erwartet. Das gefällt mir dieses Mal überhaupt nicht. Wozu bin ich jetzt eigentlich hergekommen“, kritisiert Unternehmer Thomas Henschel. Auch dass in diesem Jahr Seebrücke und Vorplatz bei der Lichtinstallation ausgelassen wurden, bemängelt er.

Die Villa Baltic war eines von drei Objekten, die Teil der Lichtinstallation von Katrin Bethge waren. Quelle: Rolf Barkhorn

Fotograf und Webdesigner Paul Kruth hingegen begrüßt die Aktion. „Es ist schön, dass Künstler die Gelegenheit erhalten, ihre Kreativität auch mal in solch einer Form auszuleben und zeigen zu können. Und im dunklen Monat November freue ich mich über jedes Licht an der richtigen Stelle.“ Ihm hat die Projektion am Grenzturm am meisten zugesagt.

Das denkmalgeschützte Relikt vom einstigen DDR-Grenzregime erschien in einem leicht diffusen Licht. Dadurch, dass auch im Turm ein gelblich schummriges Licht brannte, vermittelte der Turm den etwas schaurigen Eindruck, dass er wieder in Betrieb sein könnte.

Von Anja Levien und Rolf Barkhorn