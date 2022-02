Kühlungsborn

Der Einkaufsbummel in der Innenstadt – er ist wieder einfacher geworden. Das macht sich auch in Kühlungsborn schon bemerkbar. Seit Samstag müssen Kunden im Einzelhandel keine Tests, Impf- oder Genesenennachweise mehr vorlegen, sondern nur noch eine FFP2-Maske aufsetzen, bevor sie das Geschäft ihrer Wahl betreten. Die Masken sieht man auch immer häufiger auf der Strandstraße. Die Haupteinkaufsstraße von Kühlungsborn ist zwar jetzt im Februar noch lange nicht so voll wie im Sommer. Wie immer sind hier Spaziergänger unterwegs, Familien, Paare, ältere Leute. Neu ist jedoch, dass jetzt viele auch eine FFP2-Maske am Handgelenk tragen – um mal eben schnell in ein Geschäft gehen zu können. Fast überall links und rechts der Strandstraße ist bereits wieder geöffnet und die Kundenzahl nimmt wieder zu.

Händler sind froh über Lockerung

„Wir sind definitiv froh, dass es 2G nicht mehr gibt“, sagt Ines Günther, Inhaberin der Boutique „Leifsteil by Papermoon“ in der Strandstraße. Dass es die FFP2-Maskenpflicht gebe, sei in Ordnung. Schließlich sei eine Ansteckung ja trotz Impfung möglich. Nicht alle Kunden hätten die Beschränkungen im Einzelhandel gut aufgenommen. „Es gab leider sehr viele, die es nicht verstanden haben und uns beschimpft haben“, sagt sie. „Aber meine Mitarbeiterinnen und ich machen die Gesetze nicht.“ Dass die Regelungen gelockert sind, würde auch den Arbeitsalltag erleichtern. Denn die Kontrolle des Impfstatus, bevor ein Kunde den Laden betreten darf, fällt nun weg. „Es entspannt uns, wir müssen nicht immer nach vorne laufen“, sagt Ines Günther. Sie blickt optimistisch in die Zukunft. „Es kann Zufall sein“, sagt sie, „aber es geht aktuell bergauf.“ Am Samstag und am Montag seien die Umsätze super gewesen. „Endlich mal wieder.“

Auf der Strandstraße in Kühlungsborn sind nicht mehr nur Spaziergänger unterwegs, inzwischen besuchen auch wieder mehr Menschen die Läden. Quelle: Cora Meyer

„Wegfall von 2G-Regel war überfällig“

Auch Jens Kunze, Inhaber der Bekleidungsgeschäfte „Adenauer & Co.“ in Warnemünde, Zingst und Kühlungsborn, spürt die Aufhebung der 2G-Regel „sehr stark“. „Die Kunden begrüßen es“, sagt er. Die Regelung hätte auch den Arbeitsalltag der Mitarbeiter eingeschränkt. „Im Premium-Einzelhandel sind wir sehr nah am Kunden. Der Kunde will Beratung. Und die Kontrolle hat unheimlich viel Zeit gekostet.“ Auch bei ihm hätten nicht alle Kunden Verständnis dafür gezeigt. Der Wegfall der 2G-Regel sei überfällig gewesen, sagt Jens Kunze. Seit Beginn der Pandemie sei es möglich, nur mit Maske im gut sortierten Supermarkt Schuhe und Kleidung zu kaufen, im Einzelhandel aber nicht. „Da ist von mir kein Verständnis da“. Jens Kunze glaubt, dass weitere Lockerungen folgen werden. „Die Gäste haben wieder mehr Lust, in die Geschäfte zu gehen. Wenn ich gute Ware kaufe, will ich auch das Shoppingerlebnis haben.“ Das könne der Onlinehandel so nicht bieten.

Kunden freuen sich über mehr Spontaneität

Das Shoppingerlebnis genießen auch Nancy Wiegert und Sandra Lehmann. Sie sind zur Mutter-Kind-Kur in Kühlungsborn und gemeinsam in der Strandstraße unterwegs. In einem Schuhladen wurden sie bereits fündig, jetzt suchen die beiden Frauen noch nach einer Tasche. Sie haben sich den Einkaufsbummel zwar auch vorher nicht nehmen lassen. „Aber die Spontaneität geht verloren“, sagt Nancy Wiegert. Außerdem, ergänzt Sandra Lehmann, sei es jetzt einfacher, mit Kindern einkaufen zu gehen. „Ich habe eine zehnjährige Tochter, die geht auch gerne mal stöbern.“ Jetzt in den Ferien sei dazu jedes Mal ein negativer Corona-Test erforderlich gewesen. „Wir haben darauf gewartet, dass das wegfällt“, sagt sie, „und sind dankbar, dass es jetzt gelockert wurde.“ Das sei sehr schön.

Nancy Wiegert sieht die Lockerungen mit gemischten Gefühlen. „Für die Einzelhändler ist es sicher gut“, sagt sie. Andererseits sei die Pandemie noch lange nicht überstanden. Auch Andrea Bollmann ist froh, dass sie wieder einfacher einkaufen gehen kann. Gemeinsam mit ihrem Mann schlendert sie die Strandstraße entlang. Endlich habe das herumhantieren mit dem Handy ein Ende, auf dem sie bisher immer ihren Impfnachweis vorzeigen musste. „Man kann sich schneller mal entscheiden, irgendwo reinzugehen“, sagt sie. „Es ist richtig toll.“

Von Cora Meyer