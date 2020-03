Kühlungsborn

Eine gute Nachricht für Fahrer von Elektroautos: In Kühlungsborn sollen sie künftig ihre Fahrzeuge an Schnellladestationen anschließen können. Darauf einigten sich die Stadtvertreter auf ihrer jüngsten Sitzung.

Die Details sind allerdings noch nicht geklärt. Stefan Sorge ( CDU) gab zu bedenken, dass unterschiedliche Lademodule existieren. Unklar sei auch, wie die Stromkosten abgerechnet werden können. Außerdem gehe der Trend zu mobilen Schnellladestationen.

Um zu klären, was technisch möglich ist, wollen die Stadtvertreter Mitarbeiter des Kompetenzzentrums E-Mobilität in Neustrelitz einladen. Es wurde über den Trägerkreis E-Mobilität Mecklenburg-Vorpommern zusammen mit dem Energieministerium des Landes initiiert. Das Kompetenzzentrums informiert über Fördermittel, Nutzungsmöglichkeiten und die technischen Voraussetzungen der Elektromobilität.

Schnellladestationen gibt es momentan vorwiegend an Autohöfen oder Autobahnraststätten. Neueste Modelle ermöglichen ein Aufladen in 5 bis 10 Minuten.

Bislang hat die Stadt Kühlungsborn eine Ladesäule aufgestellt. Sie befindet sich seit Januar vergangenen Jahres am Fischersteig vor der Villa Minerva direkt am Lindenpark in Kühlungsborn Ost. Betreiber ist das Energieunternehmen Eon. Eine weitere Möglichkeit, den Pkw mit Strom zu versorgen, haben Autofahrer in der Doberaner Straße. Der Autohändler Automobile Nord betreibt dort eine Ladestation auf seinem Gelände. Peer Kretzschmar, Leiter des Ostseekinos plant, eine zu errichten. Auch im Parkhaus in Kühlungsborn Ost ist eine Ladesäule geplant, sagte Bürgermeister Rüdiger Kozian im vergangenen Jahr.

Von Cora Meyer