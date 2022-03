Elmenhorst

„Mein Körper ist in Sicherheit, aber der Kopf ist es nicht“, beschreibt Tanja Radchenko ihre aktuelle Situation. Seit dem 7. März ist die 42-Jährige in Deutschland, zuvor ist sie tagelang mit ihren beiden Kindern vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen. „In Kiew ist es für uns zu gefährlich geworden“, sagt die Ukrainerin. Sie erlebte, wie russische Truppen auf unschuldige Menschen geschossen haben oder Autos auf der Straße vor ihrer Wohnung explodierten. „Wir können es immer noch nicht fassen und wollen aus diesem Albtraum endlich aufwachen.“

Tanja Radchenko und ihre beiden Kinder Dariia (19) und Daniel (9) gehören zu den 21 Ukrainern, um die sich der Verein „Kindern Träume schenken“ aus Elmenhorst (Landkreis Rostock) aktuell kümmert – darunter auch vierjährige Kinder und Schwangere. Olga Chupryna engagiert sich seit Jahren, um Kindern aus Osteuropa zu helfen. Seit Ausbruch des Krieges tut sie alles Mögliche, um ihren Landsleuten zu helfen.

Verein hilft Ukrainern in allen Lebenslagen

„Es ist Wahnsinn, welches organisatorische Pensum der Verein stemmt. Er hilft uns dabei, eine Unterkunft zu finden, uns mit den nötigen Haushaltswaren und Kleidung auszustatten, bringt uns zu den Amtsterminen und unsere Kinder in die Schulen“, nennt Tanja Radchenko, die durch Zufall auf ihrer Flucht auf den Verein aufmerksam geworden ist, nur einige Beispiele. Weil die Deutschlehrerin im Gegensatz zu vielen Ukrainern sehr gut Deutsch spricht, packt sie so viel an, wie sie nur kann. „Der Verein kommt kaum hinterher und wir Ukrainer helfen einander“, betont die 42-Jährige.

Sie möchte Sprachkurse anbieten, um das Deutsch ihrer Landleute zu verbessern. „Wegen der Sprachbarriere können sie nur wenig tun. Doch das Abwarten und die Hilflosigkeit machen sie verrückt“, weiß Tanja Radchenko nur zu gut. Auch sie berichtet davon, wie bei jeder Nachricht aus der Heimat ihr Herz anfängt zu rasen. Ihre Eltern wollen ihr Zuhause nicht verlassen, „alte Bäume verpflanzt man nicht“, sagten sie ihr zum Abschied. Auch ihr Mann kämpft an der Front. „Der Moment, als wir uns an der Grenze trennen mussten, war schrecklich“, sagt sie. „Nun warten wir jeden Tag auf ein Lebenszeichen.“

LSG Elmenhorst organisiert Benefizaktion

Bei solchen Schilderungen bekommt auch Robert Springer Gänsehaut. „Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es ist, meinen Sohn an der Grenze ziehen lassen zu müssen“, sagt der 39-Jährige, der im Vorstand der LSG Elmenhorst sitzt. „Deshalb sehen wir uns in der Pflicht, zu helfen“, betont er. „Wir wollen die ukrainischen Kinder zu unseren Sportangeboten, wie Fußball, Badminton oder Volleyball, einladen, damit sie eine unbeschwerte Zeit haben können.“

Doch damit nicht genug: Um weitere Spenden – ob Geld- oder Sachspenden ist dabei egal – für den Verein „Kindern Träume schenken“ zu sammeln, haben die Mitglieder des Sportvereins eine Benefizaktion organisiert. Am 19. März wird auf dem Sportplatz Lichtenhagen Dorf für den guten Zweck gekickt. Ab 10 Uhr öffnet die LSG Elmenhorst ihre Sporthalle, damit sich Kinder ab eineinhalb Jahren austoben können. Um 12 Uhr spielt dann die C-Jugend gegen den SV Parkentin. Weiter geht es um 14 Uhr mit dem Spiel LSG Elmenhorst II gegen Viktoria Rostock. Neben Fußball werden ukrainische Spezialitäten wie Pirogen oder Pfannkuchen, aber auch die gute Bockwurst angeboten.

Ein großes Problem: Langfristiger Wohnraum

Von dem Geld könnten neben den Deutschkursen beispielsweise auch Möbel für die Wohnungen der Ukrainer organisiert werden. Denn, wie Tanja Radchenko weiß, gibt es derzeit nicht viele langfristige Lösungen für ihre Landsleute. „Die Ferienwohnungsbetreiber wollen gern zur Saison wieder ihre Unterkünfte an Urlauber vermieten“, erklärt sie.

Generell ist die 42-Jährige aber begeistert von der Hilfsbereitschaft und der Freundlichkeit der Menschen in der Region. Doch trotz allem hofft sie auf den Sieg der Ukraine gegen Russland, damit sie mit ihren Kindern schnell zurück zu ihrer Familie kann.

