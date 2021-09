Eltern sauer: Entscheidung zu Kita-Anbau in Nienhagen vertagt

Nienhagen

Am 11. Juli 2021 ist Steven Fricke Vater geworden. Der Nienhäger und seine Frau würden ihr Kind gerne in die Kindertagesstätte „Waldgeister“ im Ostseebad betreuen lassen. Doch die Nachfrage ist groß. Seit vier Jahren wird daher über einen Anbau diskutiert, 35 neue Plätze sollen in Krippe und Kita entstehen. Eine Baugenehmigung liegt vor. Doch ob das Projekt so noch umgesetzt wird, ist nach Montagabend nicht klar. Die Gemeindevertreter konnten sich weder für die Fortführung des Projektes noch für den Stopp entscheiden. Die Eltern sind sauer.

„Wir können frühestens im Januar 2023 einen Platz bekommen“, erzählt Steven Fricke. „Wir haben jetzt den Elterngeldantrag verlängert.“ In Elmenhorst würden sie auch keinen Platz bekommen. Ein Kita-Anbau im Ort würde die angespannte Situation in den kommenden Jahren lösen. „Uns fehlen ganz besonders Krippenplätze“, bestätigt Kita-Leiterin Beate Striggow. Derzeit würden 22 Krippen- und 66 Kita-Kinder in der Einrichtung betreut.

„Wir haben so viel Zuwachs an Wohngebieten“, sagt Anett Schmechel, Elternratsvorsitzende der Kita „Waldgeister“. Da zögen junge Familien hin. Im Wohngebiet Am Beiksoll, in dem Steven Fricke lebt, seien dieses Jahr 15 Kinder geboren worden, erzählt er. „Ich kann nicht nachvollziehen, dass es so lange dauert“, sagt Schmechel in Bezug auf den Kita-Anbau. „Es muss doch gegeben sein, dass die Kinder hier betreut werden. Mich macht das wütend, dass kein Beschluss gefasst wurde.“ Jill Pröber fühle sich als Bürgerin nicht gut von der Gemeindevertretung vertreten. Es gebe zwei Lager, die mehr mit sich zu tun hätten, als die Kita im Blick zu haben. „Man hat den Eindruck, es wird immer aufgeschoben“, sagt die 34 Jahre alte Mutter.

Grund für die Aufregung: Seit dem 25. Juni 2020 gibt es eine Baugenehmigung für den Anbau. 15 Krippenplätze und 20 Kindergartenplätze sollen neu geschaffen werden, dazu unter anderem ein Raum für Erzieher, ein Kreativraum und eine Kochküche. Mit der Baugenehmigung in Holzbauweise wurden Fördermittel beantragt und genehmigt. Im Juli dieses Jahres habe das Amt Bad Doberan-Land vom Planungsbüro erfahren, dass die Holzbauweise nicht mehr wirtschaftlich sei und in Massivbauweise gebaut werden soll. Daraufhin folgte ein Nachtrag für die Baugenehmigung beim Landkreis Rostock.

Fehlende Betriebserlaubnis für 15 zusätzliche Krippenplätze

Kurios: Das Jugendamt des Landkreises Rostock habe im August informiert, dass für die Betriebserlaubnis noch Fragen zur Gruppenstruktur zu klären seien. Ergebnis der Gespräche: „Es können nicht wie geplant 15 Krippenkinder neu aufgenommen werden, sondern nur 8. Für den Kindergartenbereich werden circa 24 Plätze neu geschaffen“, informiert Bürgermeister Uwe Kahl.

Vivian Kersten (Big) wollte wissen, warum die Platzkapazitäten erst jetzt Thema gewesen seien. „Dass es ein Problem mit der Betriebserlaubnis gibt, haben wir erst im August erfahren. Vorher war das nicht schriftlich mitgeteilt worden“, sagte Michael Theis, Leiter des Amtes Bad Doberan-Land.

Für Fördermittel: 800 000 Euro in diesem Jahr verbauen

Weiteres Problem: Um in diesem Jahr 600 000 Euro Fördermittel für den Anbau zu bekommen müssten 2021 insgesamt 800 000 Euro verbaut werden. Das sei unrealistisch, so Kahl. Ein Vorschlag lautete daher, die Planungen zu stoppen, Fördermittel zurückzugeben und eine neue Planung mit dem tatsächlichen Bedarf der Kita zu beauftragen. Wolfgang Lange (Big) argumentierte dagegen, unter anderem seien dann die schon geleisteten Planungskosten in Höhe von 250 000 Euro verloren.

Wie also weiter? Darüber diskutierten die Gemeindevertreter. Hierbei ging es aber vor allem um Vergangenheitsbewältigung. Wolfang Lange fragte unter anderem, warum die Entscheidung für die Massivbauweise nicht in der Gemeindevertretung getroffen wurde. Ebenso sei die Entscheidung, von Kochküche auf Ausgabeküche zu wechseln, nicht diskutiert worden. Im Februar sei der vorzeitige Maßnahmenbeginn genehmigt worden. Warum sei nicht gebaut worden? Antworten gab es am Montagabend nicht.

Unabhängiger Untersuchung zugestimmt

Sieben von zwölf Gemeindevertretern stimmten jedoch dem Antrag von Wolfgang Lange zu, dass eine „unabhängige Untersuchung der Ereignisse und Klärung der Ursachen für die Verzögerungen sowie die Einleitung rechtlicher Schritte zur Klärung Schadensverursachung“ stattfinden solle. Insbesondere die Rolle des Bauamtes Bad Doberan-Land, des Bürgermeisters Uwe Kahl sowie die Rolle des Geschäftsführers der Planungsfirma sei zu prüfen. Dieser ist seit April 2021 Haie-Jann Krause, Mitglied der Gemeindevertretung und Vorsitzender des Bauausschusses. Er enthielt sich der Diskussion und Abstimmung.

Da keine der drei Varianten, wie mit der Kita fortgefahren werden soll, eine Mehrheit fand, wurde die Beschlussvorlage nach Antrag von Peter Zemelka in den Hauptausschuss verwiesen, um eine Lösung zu finden. Michael Flügel (CDU) hatte nach Drängen der anwesenden Eltern im Raum eine angedeutete Übergangslösung vorgestellt. So könnten Container eine Entlastung bei den Kitaplätzen bringen. Dies sollte ebenfalls im Hauptausschuss diskutiert werden.

